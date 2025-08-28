Probleme în funcționarea PIAS anunțate joi de CNAS

Sursa foto: Facebook/CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

CNAS anunță, joi, într-o postare pe Facebook, „identificarea de fluctuații și disponibilitatea intermitentă apărute în funcționarea PIAS, care creează dificultăți în desfășurarea activității furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate”.

Casa precizează că sunt derulare activități specifice pentru remedierea disfuncționalităților apărute.

„Accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se asigura în mod neîntrerupt, iar decontarea acestor servicii se va realiza ținând cont de prevederile legale privind acordarea acestora în regim off-line”, transmite CNAS.

PIAS este sistemul informatic centralizat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având conectați peste 25.000 de furnizori de servicii medicale (spitale, cabinete medicale, farmacii).