Profesoară de istorie despre simularea la Bac: „Am corectat cele mai slabe lucrări din cariera mea didactică”

Lucrările de simulare ale elevilor de a opta pentru sesiunea de Bac din vară au fost un dezastru. Este concluzia unei profesoare de istorie din Târgoviște, care a postat pe contul său de socializare un mesaj menit să scuture conștiințele celor implicați în Educație.

„Am terminat de corectat cele mai slabe lucrări de simulare de bacalaureat din cariera mea didactică”, spune profesoara de istorie care atrage atenția pe contul său de socializare că elevii sunt tot mai slab pregătiți, de la an la an.

„Am constatat scăderea dramatică a nivelului de cunoștințe”

Gabriela Istrate crede că rezultatele slabe ale elevilor sunt oglinda declinului sistemului de educație din România, care este, de fapt, un declin al societății românești, în ansamblu.

„Dar până nu se va înțelege că singura cale de a obține succesul în viață este educația, nu vom reuși să oprim acest declin al școlii românești și, de fapt al întregii societăți.

După corectarea celor 70 de lucrări am constatat scăderea dramatică a nivelului de cunoștințe, modul superficial de abordare și tendința multor elevi de a se baza doar pe analiza surselor istorice”.

Mesajul profesoarei pentru elevi: „Căutați înțelepciunea acestei lumi”

Profesoara insistă pe ideea că toți cei implicați în Educație trebuie să ia acest lucru ca pe o alertă serioasă: copiii au un evident declin cognitiv, nu au capacitate de sinteză, nu reușesc să argumenteze solid, prin fapte istorice relevante și nu reușesc să extragă idei principale sau să formuleze puncte de vedere.

„Însă simpla rezolvare a cerințelor pe baza textului asigură o notă de maxim 5,60. Așadar, nu ajunge să rezolvi primele două subiecte pentru a te asigura că vei promova examenul! Este nevoie de conținuturi istorice însușite în mod riguros, de argumentarea afirmațiilor susținute prin fapte istorice relevante și de formularea unor puncte de vedere sintetice.

O altă concluzie este aceea că foarte puțini elevi de clasa a XII-a sunt capabili să operaționalizeze informația prin intermediul unui eseu structurat.

Astăzi am un singur mesaj către elevi: „Învățați, pregătiți-vă serios pentru viitor, deschideți-vă mintea și căutați lumina înțelepciunii acestei lumi!”, încheie profesoara.

„Elevul nu știe să facă un efort susținut”

În secțiunea de comentarii, o altă profesoară îi dă dreptate: nivelul de pregătire e tot mai slab, aparatul critic al copiilor e aproape anulat, nu reușesc să înțeleagă textul, sunt superficiali și se mulțumesc cu puțin.

„Scăderea nivelului de pregătire, superficialitatea în abordare și lipsa exercițiului de gândire critică nu apar peste noapte — ele sunt rezultatul unei relații tot mai fragile dintre elev și ideea de efort susținut.

Aveți perfectă dreptate: analiza pe text nu poate înlocui cunoașterea solidă. Educația nu înseamnă doar a „te descurca” la un examen, ci a construi o bază de înțelegere care să te ajute în viață. Iar eseul — acea formă de sinteză și argumentare — este, de fapt, dovada maturității intelectuale, nu doar o cerință de examen.

Mesajul dumneavoastră este unul necesar și curajos. Elevii au nevoie să audă adevărul, dar și să fie ghidați cu răbdare spre disciplină, rigoare și sens. Iar noi, profesorii, avem datoria nu doar să constatăm, ci să continuăm să aprindem acea scânteie a dorinței de a învăța”, a comentat aceasta.