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Protest „românesc” la Bruxelles. AUR i-a invitat pe susținătorii lui Călin Georgescu în fața Parlamentului European

Aproximativ 70 persoane s-au strâns la Bruxelles, în fața Parlamentului European, pentru a protesta față de decizia unei instanțe de judecată, care a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, pentru 30 de zile. La invitația lui George Simion, susținătorii lui Călin Georgescu s-au prezentat în capitala europeană.
Protest „românesc” la Bruxelles. AUR i-a invitat pe susținătorii lui Călin Georgescu în fața Parlamentului European
Coralia Frigea
14 oct. 2026, 14:47, Social
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George Simion protestează miercuri la Bruxelles, în fața Parlamentului European, alături de susținătorii lui Călin Georgescu. Ei sunt nemulțumiți de decizia unei instanțe de judecată, care a dispus pe 29 septembrie arestarea preventivă a fostului candisat la alegerile prezidențiale, pentru 30 de zile.

Între timp, un alt judecător a decis eliberarea acestuia din Arestul Central.

Sursa foto: Facebook/ Paul Vladu

Din fața Arestului Central, protestele se mută la Bruxelles

Timp de mai bine de două săptămâni, susținătorii lui Călin Georgescu au protestat, seară de seară, în fața Arestului Central din București. Nivelul cel mai ridicat de prezență s-a înregistrat pe 3 octombrie, când aproximativ 1.000 de simpatizanți au strigat în fața arestului.

Acum, peste 70 de protestatari s-au adunat în fața Parlamentului European, alături de președintele AUR, George Simion.

Sursa foto: Facebook/ Paul Vladu

Liderul AUR a transmis și un mesaj pe Facebook, direct de la protestul din Bruxelles:„Libertate pentru Călin Georgescu!”.

Simion a invitat lideri ai partidele europarlamentare

Printre vorbitorii de la protestul din fața Parlamentului European s-au aflat și reprezentanți ai partidului din opoziția belgiană.

Membrii AUR au criticat anularea alegerilor prezidențiale din 2024, atunci când Călin Georgescu era aproape de a câștiga cea mai înaltă funcție a statului, dar și arestarea fostului candidat.

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