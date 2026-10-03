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Crește numărul protestatarilor. Aproximativ 1.000 de oameni sunt în fața sediului Arestului Central

Aproximativ 1.000 de oameni se află sâmbătă seara în fața sediului Arestului Central din București. Este a cincea zi de demonstrații ale simpatizanților lui Călin Georgescu. De asemenea, este cea mai numeroasă prezență de la startul protestelor.
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Petru Mazilu
03 oct. 2026, 20:18, Social
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Aproximativ 1.000 de protestatari s-au adunat sâmbătă, în fața sediului Arestului Central din București, în a cincea zi de manifestații. Numărul susținătorilor lui Călin Georgescu care ies în stradă crește de la o zi la alta.

Demonstrația pro-Georgescu este relativ pașnică. Totuși, jandarmii au amendat zeci de persoane. De asemenea, autoritățile se gândesc să-l mute pe Călin Georgescu la Penitenciarul din Rahova.

Susținătorii lui Georgescu scandează mesaje ca „O dorință sinceră: România liberă” sau „Călin Georgescu este președinte”.

Fostul candidat la prezidențiale va rămâne la Arestul Central pentru încă 26 de zile, în urma deciziei unei instanțe din București, pe durata anchetei pe care o desfășoară procurorii DIICOT.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv într-un dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Tot sâmbătă, au avut loc proteste în țară. Zeci de oameni au protestat la Suceava și la Baia Mare.

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