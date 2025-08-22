Protest spontan. Minerii din Valea Jiului ies în stradă din cauza salariilor întârziate

Minerii din Valea Jiului au organizat vineri un protest spontan la mai multe exploatări de cărbune, din cauza nemulţumirilor legate de salarii. Ieșirea în stradă are loc după ce salariile, întârziate cu două zile, nu au ajuns încă pe cardurile acestora.

Sindicaliştii susţin că directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), Eduard Mija, a garantat că banii vor fi viraţi vineri, iar în caz contrar, acesta îşi va prezenta demisia.

Guvernul a adoptat joi o ordonanţă de urgenţă pentru alocarea de fonduri necesare plăţii salariilor minerilor din Valea Jiului.

Ordonanţa completează cadrul financiar necesar pentru acoperirea diferenţei dintre sumele aprobate prin Legea bugetului şi necesarul stabilit prin OUG nr. 13/2025, pentru a asigura continuarea lucrărilor de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan, şi respectarea obligaţiilor faţă de Comisia Europeană în cadrul Planului de închidere 2023 – 2032.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, suplimentarea fondurilor permite finanţarea lucrărilor de punere în siguranţă din subteran şi plata drepturilor salariale şi a plăţilor compensatorii pentru angajaţii afectaţi.

În cadrul CEVJ lucrează aproximativ 2.400 de angajaţi, adică mineri şi energeticieni, de la minele Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan şi de la termocentrala Paroşeni.