Raport la Spitalul Urziceni: Lipsă de personal medical care să asigure un act medical de calitate

Potrivit documentului citat, la data controlului, în secţia de Obstetrică - Ginecologie a spitalului sunt 4 saloane, 4 paturi, 0 pacienţi, 1 medic, 2 asistente. În concluzie, secţia de Obstetrică - Ginecologie este nefuncţională la data controlului.

Spitalul Municipal Urziceni are în structura sa 20 de paturi OG, 5 paturi de neonatologie (care au fost transformate în paturi COVID-19), fără a avea linie de gardă pe vreuna de specialităţile enunţate mai sus, se mai arată în raport.

Conform acestuia, în jurul orei 05:21 pacienta de 24 de ani s-a prezentat la CPU, a fost înregistrată în registrul de consultaţii, fără a fi consultată de medicul de gardă (medic cu specialitate de chirurgie generală), conform Notelor explicative date de asistent medicală şi a medicului de gardă.

„În Registrul de consultaţii pacienta figurează ca şi diagnosticată cu <sarcina la termen>, existând şi parafa medicului de gardă (nu s-a putut identifica motivul lăsării acesteia). Din Nota de relaţie a acestuia reiese faptul că, nu a fost anunţat de către asistentă, nu a văzut pacienta, dar parafa se afla la dispoziţia cadrelor medii sanitare”, se precizează în raport.

Documentul arată că asistenta de gardă a apelat serviciul de ambulanţă Ialomiţa, prin 112, pentru a prelua gravida, timp în care pacienta s-a deplasat în curtea unităţii spitaliceşti.

„Din imaginile înregistrate de camerele de supraveghere reiese faptul că, asistenta medicală de gardă încearcă să o împiedice să părăsească incinta CPU, dar fără rezultat, aceasta îndreptându-se către poarta spitalului însoţită de membrii familiei. La scurt timp soţul revine în CPU solicitând material moale, deoarece soţia dădea semne de naştere iminentă, la ora 5.30 se produce naşterea direct pe paviment, în prezenţa echipajului de pe ambulanţă, care a răspuns la solicitarea asistentei de la CPU. Echipajul de pe ambulanţă consemnează în fişa de solicitare caz, faptul că pacienta este găsită în curtea Spitalului Urziceni, în decubit dorsal, în travaliu, cu capul ieşit între picioare, naştere asistată de echipaj AMB, copil de sex feminin. (...) Aceştia au fost transferaţi la unitatea de rang superior, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia”, conform documentului.

În acest se arată că, printr-o adresă Spitalul Municipal Urziceni informează serviciul de ambulanţă următoarele: „Spitalul nu are linie de gardă OG, nu are neonatolog, nu are asistente specializate (moaşe), de asemeni după ora 15.00 nu are medic anestezist. Managementul cazurilor obstetricale şi/sau ginecologie admise în CPU Urziceni după ora 15,00 <ar trebui făcute de chirurgul de gardă, dar acesta nu dispune de cunoştinţele necesare pentru a gestiona un caz ce aparţine altei specialităţi. Având în vedere pericolul deosebit la care ar fi expuşi mama şi fătul, medicii de gardă şi conducerea Spitalului Municipal Urziceni nu-şi asumă acest risc. Drept pentru care, SM Urziceni nu este de acord şi nici nu-şi poate asuma primirea cazurilor de OG după ora 15.00. Sugerăm, având în vedere situaţia temporară creată la Spitalul Slobozia, prin restrângerea secţiei de neonatologie pentru doar 10 zile, stabilirea de către DSP Ialomiţa a unui protocol de adminsie a pacientelor la unităţi sanitare competente, care au în structura linie de gardă specializată OG”.

„Conform legislaţiei în vigoare, nu au fost respectate următoarele prevederi:

Ordin 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

Art. 20 din OMS nr. 1706/2007 - Internarea pacienţilor în regim de urgenţă în spital se face doar prin UPU sau CPU, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică transferaţi direct din alte unităţi sanitare la secţiile de terapie intensivă fără a fi necesară evaluarea lor în UPU.

Art. 41 - Personalul din cadrul CPU are obligaţia de a asigura asistenţa medicală de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie apelarea din timp a specialiştilor aflaţi de gardă în spital sau la domiciliu, în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în

care pacientul necesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă mai înalt, personalul din cadrul CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de transfer interclinic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform art. 44 din OMS nr. 1706/2007 – pacienta sosită cu mijloc propriu la UPU trebuia să aibă access în unitatea sanitară printr-o intrare unică, bine marcată, unde trebuia efectuat triajul cazului.

Conform Art. 46 - OMS nr. 1706/2007 Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul CPU.

Conform Art. 55 din OMS nr. 1706/2007 , la sosire, în urma efectuării triajului, pacienta din CPU trebuia examinată de medicii de gardă din aceste structuri, care decideau investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar.

Art. 59 - (1) din OMS nr. 1706/2007 Medicii de gardă din spital erau obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU sau CPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU sau CPU consideră acest lucru necesar” se arată în raport.

Printre neconformităţile constatate se numără. lipsa de personal de specialitate în Compartimentul de neonatologie şi deficit de personal în secţia de Obstetrica-Ginecologie, neasigurarea unei linii separate de gardă in specialitatea Obstetrică-Ginecologie si a unui medic anestezist dupa ora 15.00, nerespectarea de catre conducerea unităţii sanitare a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea CPU, lipsa de personal de specialitate (5 asistente medicale şi 2 medici în concediu medical) în secţia de pediatrie, fapt ce a dus la suspendarea temporară a activităţii acestei secţii şi a liniei de gardă pediatrie, în perioada 28.07-.2023-15.08.2023 de către Comitetul Director al spitalului, neîndeplinirea de către medicul de gardă a oricărei obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind efectuarea gărzilor, în structurile de primiri urgenţe, nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind procedura de preluare şi internare a cazurilor de urgenţă, neconcordanţă între structura organizatorică aprobată de Ministerul Sănătăţii şi structura funcţională prevăzută în Autorizaţia Sanitară de Funcţionare temporară (secţia pediatrie este închisă, secţia obstetrică – ginecologie, compartiment neonatologie), secţia de pediatrie nu funcţionează, lipsă de personal, unitatea sanitară funcţionează în baza Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare temporară nr. 278/11.05.2023, în condiţiile în care a încetat starea de risc epidemiologic generată de pandemia COVID-19.

Iată măsurile dispuse în urma controlului.

-Asigurarea de personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile unităţilor sanitare conform clasificării în funcţie de competenţă, în categoria IV. Termen : 02.10.2023

-Respectarea de către conducerea unităţii sanitare a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea CPU, conform normelor legale în vigoare. Termen: permanent

-Îndeplinirea de către medicul de gardă a oricărei obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind efectuarea gărzilor, în structurile de primiri urgenţe. Termen: permanent

-Respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind procedura de preluare şi internare a cazurilor de urgenţă. Termen: permanent

-Modificarea structurii organizatorice a unităţii sanitare. Termen: 10.08.2023

-Solicitarea unei noi Autorizaţii Sanitară de Funcţionare. Termen: 16.08.2023

S-au aplicat 3 sancţiuni pentru manager (4.000 lei), medicul de gardă (3.000 lei) şi asistentă (4.000 lei).

„Deşi spitalul are mai multe secţii în structura organizatorică conform clasificării IV pe nivel de competenţe conform Ordinului 323/2011 şi Ordinului 1408/2010, se constată că există o lipsă masivă de personal medical care să asigure un act medical de calitate, corespunzător pentru pacient”, este concluzia raportului.

Acesta a fost semnat, în 2 august, de echipa de control şi de managerul unităţii sanitare, care a consemnat în raport următoarea menţiune: „Nu sunt de acord, având în vedere că unele neconformităţi nu sunt conform prevederilor legale în vigoare, nu corespund realităţii din spital”, fără a preciza punctual neconformităţile la care face referire.