Preşedintele Camerei SUA îl îngheaţă pe Zelenski: Nu ne vom răzgândi

Preşedintele Camerei, republicanul Mike Johnson, a calificat întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky drept „bună”, dar a spus că poziţia sa cu privire la ajutorul militar, îngheţată de republicani, „nu se schimbă”. „De la început - a explicat Johnson - de când am preluat mandatul, am avut nevoie de claritate cu privire la ceea ce facem în Ucraina, dar şi să vedem o schimbare de viteză în abordarea situaţiei de la graniţa cu Mexic care este cu adevărat dezastruoasă, dar am reuşit. nici." „Cheltuirea banilor contribuabililor – a adăugat el – trebuie să meargă mai întâi către securitatea internă”.

Comisia UE prezintă o propunere de utilizare a profiturilor din activele ruseşti

Comisia Europeană a prezentat o primă propunere de utilizare a profiturilor suplimentare generate de activele publice îngheţate ale Rusiei şi de a le aloca pentru redresarea şi reconstrucţia Ucrainei. Propunerea nu a fost încă făcută publică, deoarece este o chestiune delicată din cauza repercusiunilor pe care le are asupra pieţelor şi pentru că nu a primit încă aprobarea din partea Consiliului, care necesită unanimitate. Aceasta se ridică la aproximativ 200 de miliarde imobilizate în instituţiile financiare ale UE, în special Euroclear. Aceste profituri vor intra acum într-un „cont dedicat”. Tocmai pentru că nu pot fi distribuite şi atinse, aceste bunuri generează interes.