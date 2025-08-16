Războiul din Ucraina, ziua 1.270. Rusia atacă Ucraina cu 85 de drone în timpul summitului Trump-Putin din Alaska

Rusia atacă Ucraina cu 85 de drone în timpul summitului Trump-Putin din Alaska

Ucraina raportează atacuri masive nocturne cu drone și rachete, în timp ce Rusia afirmă că a doborât 29 de drone ucrainene pe teritoriul său, scrie The Guardian.

În timpul întâlnirii dintre Trump și Putin, ce a avut loc în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei, vizând regiunile de pe linia frontului.

Forțele Aeriene ucrainene au declarat că 61 de drone au fost distruse, în timp ce armata a raportat 139 de confruntări într-o singură zi.

Între timp, Rusia a afirmat că a doborât 29 de drone ucrainene pe teritoriul său, inclusiv 10 în regiunea Rostov.