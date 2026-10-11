Prima pagină » Social » Războiul nuclear și folosirea abuzivă a AI ar putea amenința existența omenirii până în 2100. Avertismentul unei comisii The Lancet

Războiul nuclear și folosirea abuzivă a AI ar putea amenința existența omenirii până în 2100. Avertismentul unei comisii The Lancet

Războiul nuclear și utilizarea rău intenționată a inteligenței artificiale se numără printre amenințările care ar putea duce la dispariția omenirii până la sfârșitul secolului, potrivit unei noi evaluări realizate de o comisie internațională de experți și publicate în revista medicală The Lancet. Raportul identifică 17 riscuri majore pentru sănătatea și supraviețuirea populației mondiale, de la schimbările climatice și pandemii până la poluare, conflicte și reducerea ajutorului internațional pentru sănătate.
Războiul nuclear și folosirea abuzivă a AI ar putea amenința existența omenirii până în 2100. Avertismentul unei comisii The Lancet
sursa foto. pixabay
Cosmin Pirv
11 oct. 2026, 17:09, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Evaluarea, realizată de Comisia The Lancet pentru amenințările globale la adresa sănătății în secolul XXI, se bazează pe date istorice și analize de risc. Cei 35 de experți implicați au analizat sute de posibile amenințări, selectând 17 considerate deosebit de importante pentru perioada 2025–2100.

Potrivit raportului, utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale, inclusiv pentru crearea unor arme biologice, și un conflict nuclear care ar provoca o criză alimentară globală au potențialul de a duce la dispariția speciei umane. Autorii subliniază însă că probabilitatea unor asemenea scenarii rămâne redusă.

Pe lângă cele două amenințări, raportul include poluarea aerului, rezistența la antimicrobiene, malnutriția copiilor, schimbările climatice, conflictele convenționale, reducerea ajutorului internațional pentru sănătate, consumul ridicat de alcool, hipertensiunea arterială, inegalitatea veniturilor, nivelul scăzut de educație, pandemiile, obezitatea, problemele de sănătate mintală, fumatul și îmbătrânirea nesănătoasă.

Experții au analizat impactul acestor amenințări și prin prisma anilor de viață sănătoasă pierduți din cauza bolilor, dizabilităților sau deceselor premature. Potrivit evaluării, limitarea încălzirii globale la aproximativ 1,8 grade Celsius, în locul unui scenariu în care aceasta ar ajunge la 4,4 grade, ar putea preveni pierderea a 1,89 miliarde de ani de viață sănătoasă.

Raportul avertizează și asupra consecințelor reducerii ajutorului internațional destinat sănătății. O prăbușire sau o diminuare accentuată a acestuia ar putea provoca pierderea a până la 1,5 miliarde de ani de viață sănătoasă până în 2100, aproape 70% din impact urmând să fie resimțit în Africa subsahariană.

Experții cer măsuri înainte ca riscurile să se transforme în crize

Autorii subliniază că amenințările nu trebuie tratate separat, deoarece se pot amplifica reciproc. Ei recomandă consolidarea sistemelor de sănătate, investiții în inovații tehnologice și îmbunătățirea monitorizării riscurilor emergente.

„Deciziile luate de lideri astăzi vor modela sănătatea și bunăstarea generației următoare”, a declarat Christopher Murray, copreședinte al comisiei și director al Institutului pentru Indicatori și Evaluare în Sănătate al Universității din Washington, citat de The Guardian.

Un alt membru al comisiei, Ibrahim Abubakar, profesor de epidemiologie la University College London, a respins ideea că evaluarea urmărește să provoace panică. El a explicat că scopul este să le ofere factorilor de decizie informații despre riscurile care pot fi prevenite sau reduse prin politici publice.

Evaluarea urmează să fie actualizată anual, pentru a include date noi și eventuale amenințări emergente.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Luca Niculescu continuă luni negocierile cu partidele pentru formarea Guvernului. Care este programul consultărilor și când va prezenta premierul desemnat lista miniștrilor
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și descărcări electrice
Libertatea
Prof. Vlad Ciurea avertizează: oboseala creierului poate ascunde probleme grave. Semnele de AVC care nu trebuie ignorate
CSID
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor