Recomandări pentru turistul montan de la Salvamont România. Sfaturile pe care să le urmezi

Salvamont România a publicat o serie de recomandări pentru toți turiștii care vor să se aventureze pe munte:
- Prima recomandare este să vă alegeți traseele în funcție de experiență și pregătire.
- Nu plecați în drumeție dacă sunteți obosit sau nu aveți avizul medicului în caz că suferiți de anumite boli sau sunteți în convalescență.
- Înainte de a pleca în excursie, informați-vă despre itinerariul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii și programul de funcționare al mijloacelor de transport pe cablu.
Informați-vă de starea traseullui
- Informați-vă la salvamontiști, cabanieri, pădurari, ciobani de starea traseului (poteci, podețe, marcaje), a refugiilor și a punctelor salvamont.
- Informați-vă de prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, evitați deplasarea pe timp nefavorabil; Calculați timpul necesar parcurgerii traseului în funcție de pregătirea dumneavoastră;
- Plecați pe munte cu echipament adecvat, atât pentru condițiile meteo, pentru specificul traseului și al activităților. Luați haine de schimb, haine de protecție împotriva vântului și ploii și haine mai groase, pentru cazul în care temperatura scade. Nu uitați că la munte vremea este deosebit de imprevizibilă, iar condițiile meteo se pot schimba radical într-un timp foarte scurt.
Ce obiecte să aveți întotdeanua
- Nu uitați să puneți în rucsac lanternă, busolă, hartă, ochelari de soare cu protecție UV, cremă de protectie UV, spray cu piper și/sau generator de ultrasunete, briceag, trusă de prim-ajutor medical și pungă pentru gunoi.
- Nu încărcați rucsacul peste limite rezonabile;
- Evitați să plecați singur la drum, recomandabil, în grup de cel puțin trei persoane, din care una să cunoască zona;
- Informați cabanierul/familia/prietenii asupra traseului pe care doriți să il urmati și înscrieți-vă în Registrul de trafic al turiștilor;
- Alegeți traseele în funcție de pregătirea fizică și psihică a celui mai slab din grup.
Folosiți doar traseele marcate
- Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile. Urmariți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
- Pasul turistului încercat este regular si rar, mersul grăbit duce la epuizarea prematură a forțelor;
- La pornire mergeți într-un ritm mai lent, ajungând treptat la viteza normală de mers;
- La urcare, călcați pe toată talpa, cu genunchii ușor îndoiți; la coborâre călcați, de asemenea, pe toată talpa, dar cu genunchii mai mult împinți înainte și bustul aplecat;
- Lungimea pasului să fie proporțională cu talia și raportata la înclinația pantei;
- Respirația să fie liniștită, adaptată la viteza de deplasare, iar ritmul de mers să fie variabil in funcție de înclinația terenului;
- Pe pantele cu iarbă, puțin înclinate ( 25 grade) și pantele foarte inclinate (peste 40 de grade), urcarea se face direct, între aceste înclinații, urcarea se face în serpentine;
- Pe grohotișuri, urcarea se face pe bolovanii mari, iar la coborâre numai pe grohotișul mărunt; ordinea de mers va fi în coloană, câte unul.
- Cei mai puțin inițiati vor fi încadrați în coloană imediat după conducătorul grupului; după primele 20 de minute de mers se va face o pauză; prima pauza mai mare (20-30 minute) se va face după 2 ore de mers;
- În timpul mersului, se recomandă să vorbiți cât mai puțin și în nici un caz cu voce tare;
- Când sunteți pe cărări de munte, nu uitați să țineți cont de câteva reguli elementare referitoare la regimul de mers, respirație, alimentație;
- Luați cu dumneavoastră o cantitate de lichide puțin mai mare decât necesarul normal, pentru a vă putea hidrata corespunzător. Alegeți apa, ceaiurile sau sucurile naturale, evitați băuturile carbogazoase, iar în perioada iernii luați lichide calde (pentru a le păstra temperatura un timp cât mai indelungat, puneți-le într-un termos).
Nu consumați alcool
- Nu consumați băuturi alcoolice înainte și în timpul excursiei; acestea slăbesc organismul, diminuează capacitatea de efort și iarna favorizează înghețul;
- Este bine să beți apa numai la sfârșitul pauzelor, înainte de a porni din nou la drum;
- Evitați să fumați în timpul excursiei;
- Acordați toată atenția alimentației pe munte, în special iarna: se recomandă substanțele grase și zaharoase, citronadele, băuturile calde și bine îndulcite;
- În pauzele mai mari, puteți consuma dulciuri (zahăr, glucoză, miere, etc.);
Ce să faceți dacă vremea se înrăutățește
- În cazul apariției dificultăților pe traseu sau înrăutățirii vremii, retrageți-vă la cea mai apropiată cabană;
- În caz de furtună sau de ploaie cu descărcări electrice, părăsiți culmea; nu vă adăpostiți lângă copaci izolați, înalți sau lângă stânci; nu alergați;
- În caz de ceață, ploaie puternică, viscol căutați urgent un adăpost, cei care pleacă în cercetare nu o faceți la o depărtare mai mare de distanța la care se aude glasul omenesc sau se vede lumina lanternei; în nici un caz nu lăsați în urma pe cei obosiți;
- Iarna, pe vreme rea (viscol, ceață, ger), vă veți deplasa în grup compact, dacă zona nu prezintă pericol de avalanșe;
Evitați zgomotele puternice
- Evitați strigătele și orice alte zgomote în locurile unde se pot produce avalanșe; la traversarea pantelor prielnice avalanșelor trecerea se face la o distanță de câțiva metri unul de altul și se calcă exact în urma lăsată de capul coloanei, înaintându-se în șir indian;
- Nu trebuie, sub nici un motiv, să rămâneți în urma grupului;
- Nu faceți focul în pădure și pe pășunile alpine. Nu aruncați chibrituri sau țigări aprinse;
- Ocrotiți flora, fauna, peșterile, monumentele naturii, apele;
- Nu poluați natura;
- La plecarea dintr-un loc de popas, lăsați curat în urma voastră;
- Nu deteriorați amenajările turistice, marcajele și indicatoarele.
- Respectați monumentele naturii și ariile protejate.
- Nu aruncați deșeuri în zona montană;
- Respectați normele de comportare în cabană; la cabană respectați timpul necesar de odihnă;
Sfaturi în cazul unui accident
- În caz de accident, reacționați prompt și eficace pentru a proteja și asigura accidentatul. Anunțați Salvamont-ul specificând următoarele: ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul, locul unde se găsesc persoanele accidentate.
- În caz de rătăcire, păstrați unitatea grupului. Ramâneți treji și conștienți. Mișcați-vă pe loc pentru a preveni hipotermia. Nu consumați alcool. Anunțați Salvamont-ul.
- Apelați cu încredere la ghizii montani autorizați și la membrii Salvamont.
- Răspundeți la solicitările cabanierilor, a altor grupuri de turiști sau a echipelor salvamont pentru a da ajutor unor oameni aflați în primejdie.
- Nu uitați să vă informați din timp despre telefoanele utile, salvamontul din zona , Dispeceratul Național Salvamont (0SALVAMONT), etc. Priviți periodic ecranul telefonului mobil pentru a urmări prezența sau absența semnalului și țineți minte locul unde ați avut ultima dată semnal. Economisiți acumulatorul telefonului sau puneți în rucsac un acumulator de rezervă.
Numerele la care puteți apela
- Apelați cu încredere echipele salvamont, singurele structuri abilitate legale pentru intervenția în salvarea montană, prin Dispeceratul Național Salvamont, la numărul de telefon 0Salvamont (0725826668), sau prin SNAU 112, specificând următoarele: numele dumneavoastră, ce s-a întamplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și locul unde se găsesc persoanele accidentate. Încercați să protejați accidentatul până la sosirea echipei de salvatori montani.