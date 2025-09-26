Restricţii de circulaţie pe Valea Oltului, pentru lucrări de siguranţă a versanţilor

Pe sectorul DN7 km 199+110 – km 199+410, în extravilanul localităţii Călimăneşti, lucrările se vor desfăşura între orele 07:00 şi 18:00.

În intervalul 08:00 – 16:00, traficul va fi închis şi redeschis în reprize de maximum 15 minute, iar în restul intervalului circulaţia se va desfăşura pe jumătate de cale, dirijată de piloţi de circulaţie.

Pe sectorul DN7 km 224+400 – km 224+600, în localitatea Balota, lucrările se vor desfăşura între orele 07:00 – 18:00, cu închideri şi redeschideri ale circulaţiei în reprize de maximum 15 minute între 08:00 – 16:00. În restul intervalului traficul va fi dirijat pe jumătate de cale.