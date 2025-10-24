Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile

Potrivit unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare, Poliției de Frontieră Giurgiu, în ziua de 4 noiembrie circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi suspendată temporar pentru efectuarea unor lucrări de construcție.

Lucrările de construcție și montaj sunt planificate începând cu data de 4.11.2025, ora 09:00, până pe data de 05.11.2025, ora 09:00.

În urma acestor lucrări, se instituie următoarele restricții de circulație pe Podul Prieteniei, după cum urmează:

În perioada 04.11.2025, ora 09:00-04.11.2025, ora 21:00, circulația va fi oprita pentru toate tipurile de autovehicule.

În perioada 04.11.2025, ora 21:00-05.11.2025, ora 09:00, va fi permisă circulația doar autovehiculelor cu masă maximă admisă până la 3,5 tone, precum și vehiculelor care efectuează transport de persoane.

Începând cu data de 05.11.2025, ora 09:00, circulația va fi reluată pentru toate categoriile de autovehicule.

Măsura este necesară pentru a evita producerea de vibrații în timpul procesului de betonare și stabilizare a panourilor portante.

Rute alternative de luat în considerare

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, recomandăm conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative: