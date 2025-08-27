Restricții de trafic în București pentru cursa ciclism „L’Etape Bucharest by Tour de France”

Duminică, 31 august, se desfășoară în București evenimentul sportiv internațional „L’Etape Bucharest by Tour de France”, care va genera restricții importante de circulație în mai multe zone ale Capitalei.

Programul este următorul

Cursa City Adventure 14 Km, începând cu ora 07.30, pe traseul:

START: Bd. Unirii – Piața Unirii – Bd. Unirii – Piața Alba Iulia (întoarcere în rond Alba Iulia) – Bd. Unirii – Piața Unirii – dreapta pe Strada Halelor – Splaiul Independenței – dreapta pe Calea Victoriei – stânga pe Bd. Regina Elisabeta – dreapta pe Bd. Schitu Măgureanu – dreapta pe Str. Știrbei Vodă – stânga pe Calea Victoriei (pe contrasesns) – Piața Victoriei – stânga pe Str. Buzești (pe contrasesns) – Str. Berzei – Str. Vasile Pârvan – Str. B. P. Hașdeu – Pod Hașdeu – stânga pe Splaiul Independenței – dreapta pe Bd. Libertății – Piața Constituției FINISH pentru Family Ride.

Cursele The Race 85 km & The Ride 42 km, începând cu ora 08.15, pe traseul:

Bd. Unirii – Piața Unirii – Bd. Unirii – dreapta pe Bd. Mircea Vodă – stânga pe Str. Nerva Traian – stânga pe Splaiul Unirii (pe contrasens în zona Timpuri Noi) – Pasaj N. Grigorescu – stânga pe Str. Nicolae Teclu – stânga pe Drumul Lunca Cetății – stânga Str. Drumul Malu Mierii – dreapta pe Str. Drumul Lunca Dochiei – stânga pe Bd. N. Grigorescu (pe contrasesns) – dreapta pe Splaiul Unirii – dreapta pe Str. Nerva Traian – stânga pe Bd. Mircea Vodă – dreapta pe Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – Bd. Decebal – Piața Muncii – Bd. Basarabia (întoarcere înainte de intersecția cu Bd. N. Grigorescu) – Bd. Basarabia – dreapta Arena Națională (se înconjoară Arena Națională) – dreapta pe Bd. Basarabia – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – dreapta pe Str. Halelor – Splaiul Independenței – dreapta pe Calea Victoriei – stânga pe Bd. Regina Elisabeta – dreapta pe Bd. Schitu Măgureanu – dreapta pe Str. Știrbei Vodă – dreapta pe Str. Ion Câmpineanu – stânga pe Calea Victoriei (pe contrasens) – Piața Victoriei – Șos. Bucuresti, Str. Logofatul Udriste 9-15, Sector 3, Kiseleff – Piața Arcul de Triumf (întoarcere Șos. Kiseleff) – Piața Victoriei – continuare pe Str. Buzești (pe contrasens) – str. Berzei – Str. Vasile Pârvan – Str. B. P. Hașdeu – Pod Hașdeu – stânga pe Splaiul Independenței – dreapta pe Bd. Libertății – Piața Constituției – FINISH pentru The Ride 42 km – continuare proba de 85 Km pe același traseu (se face stânga pe breteaua din fața Parchetului).

Restricțiile de trafic din data de 31 august a.c., se vor aplica începând cu ora 06.00 – până la terminarea evenimentului, pe arterele de circulație aflate pe traseul competiției sportive, precum și pe cele care acced către acestea.

În Piața Victoriei va fi resistematizat traficul rutier prin asigurarea circulației în dublu sens în fața Guvernului României, astfel încât nu va fi permis accesul dinspre Bd. Nicolae Titulescu către Piața Victoriei.

Suplimentar, în data de 30 august a.c., începând cu ora 20.00, se va restricționa traficul pe Bd. Libertății pe cele 3 benzi de circulație de pe sensul către Splaiul Independenței pe lungimea Pieței Constituției, cu devierea tarficului pe bretelele aferente acestui sens.

Totodată, pentru efectuarea activităților de amenajare a zonei, în data de 31 august a.c., începând cu ora 03.00, se va restricționa traficul rutier în zona Pieței Constituței pe Bd. Libertății, între Calea 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite, precum și pe Bd. Unirii, între Piața Constituției și Piața Unirii (fără afectarea intersecției la Piața Unirii).

Rute alternative recomandate

– Bulevardul Mihail Kogălniceanu – Piața Universității – Bulevardul Nicolae

Bălcescu – Bulevardul Gh. Magheru

– Bulevardul Națiunile Unite – Strada Izvor – Bulevardul Tudor Vladimirescu

– Bulevardul George Coșbuc – Bulevardul Regina Maria

– Bulevardul Pache Protopopescu – Str. Mihai Vodă – Șoseaua Mihai Bravu – Pasaj Piața Muncii

– Bulevardul Mărășești – Bulevardul Dimitrie Cantemir – Bulevardul Octavian Goga – Calea Dudești – Șoseaua Mihai Bravu – Piața Hurmuzachi.

Traversarea zonelor cu restricții de circulație se poate realiza prin cinci puncte, după cum urmează:

– Pasajul Piața Victoriei – pentru zona de nord

– Pasajul Mărășești – pentru zonă centrală

– Pasajul Piața Muncii – pentru zonă zona de est

– Pasajul Mihai Bravu – pentru zona de sud

– Pasajul N. Grigorescu – pentru zona de sud-est.