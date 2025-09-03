Restricții de trafic pe autostrada A1, pe sensul Pitești – București, pentru lucrări de întreținere

Centrul Infotrafic anunță că miercuri, până la ora 16.00, sunt impuse mai multe restricții de circulație pe Autostrada A1, pe sensul Pitești – București, în vederea efectuării unor lucrări, astfel:

– pe prima bandă, între kilometrii 49 – 44, pentru efectuarea lucrărilor de frezare și asfaltare;

– pe prima bandă, între km 109-110, pentru colmatarea fisurilor din asfalt.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.