Restricții pe Valea Oltului, zona Călinești – Râmnicu Vâlcea

Restricțiile au fost instituite pentru executarea lucrărilor aferente ecoductului Călinești, parte a proiectului „Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni”.

Circulația se va desfășura alternativ, dirijată de piloți, pe o singură bandă, în intervalul 08:00 – 16:00. Pe timpul nopții, drumul va fi deschis complet circulației.

DRDP Craiova precizează că lucrările nu se vor desfășura în weekend sau pe vreme nefavorabilă (ploi torențiale, ceață, ninsori, polei).

Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră din zonă.