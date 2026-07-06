Rezultate Bacalaureat 2026. La ce oră se publică notele și cum pot fi depuse contestațiile

Rezultatele vor putea fi consultate pe platforma oficială dedicată examenului de Bacalaureat și la centrele de examen. Notele sunt publicate în format anonimizat, fiecare candidat putând să își identifice rezultatele cu ajutorul codului unic primit la examen.

La ce oră se publică rezultatele la Bac 2026

Potrivit calendarului Ministerului Educației și Cercetării, rezultatele inițiale trebuie afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00.

Publicarea poate avea loc și înainte de această oră, în funcție de momentul în care sunt finalizate și încărcate datele în platforma națională. Ora 12:00 reprezintă termenul-limită stabilit în calendarul oficial.

Candidații își vor putea verifica:

nota la Limba și literatura română;

nota la Matematică sau Istorie;

nota la disciplina aleasă în funcție de profil și specializare;

nota la Limba și literatura maternă, unde este cazul;

media obținută la probele scrise;

rezultatul final: „reușit”, „respins”, „neprezentat” sau „eliminat”.

Cum sunt căutate notele pe platforma Bacalaureat 2026

Rezultatele nu sunt publicate cu numele și prenumele elevilor, ci cu ajutorul codurilor individuale de candidat.

Codul unic a fost comunicat fiecărui candidat de către centrul de examen. Acesta trebuie introdus sau identificat în lista aferentă județului și unității de învățământ.

Listele conțin codul candidatului, unitatea de proveniență, notele obținute la probele scrise, media și rezultatul examenului.

Aproape 131.000 de candidați s-au înscris la probele scrise

La prima sesiune a Bacalaureatului 2026 au fost așteptați să participe aproape 131.000 de candidați, dintre care aproximativ 116.000 din promoția curentă și circa 15.000 din promoțiile anterioare.

Probele scrise au fost organizate în 443 de centre de examen din întreaga țară. Candidații din promoțiile anterioare au putut susține toate probele sau doar examenele pe care nu le promovaseră în sesiunile precedente.

Probele scrise s-au desfășurat între 29 iunie și 3 iulie. Examenul la disciplina obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, a fost reprogramat pentru 1 iulie, după modificarea calendarului inițial.

Ce note sunt necesare pentru promovarea Bacalaureatului

Pentru a fi declarat promovat, candidatul trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții:

să fi susținut probele de evaluare a competențelor;

să se fi prezentat la toate probele scrise necesare;

să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;

să obțină o medie generală de cel puțin 6 la probele scrise.

Un elev care are media generală peste 6, dar primește o notă mai mică de 5 la una dintre probe, nu promovează examenul.

În mod similar, un candidat care are cel puțin 5 la fiecare disciplină, dar media celor trei probe este mai mică de 6, este declarat respins.

Când pot fi depuse contestațiile

Candidații nemulțumiți de note pot cere vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații.

Marți, 7 iulie, contestațiile pot fi depuse în intervalul 14:00–18:00. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor continuă pe 8 și 9 iulie, potrivit calendarului oficial.

Programul concret, formularele necesare și modalitatea de transmitere sunt comunicate de fiecare centru de examen sau inspectorat școlar.

Candidații trebuie să respecte procedura indicată de centrul în care au susținut examenul. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării, însă elevii trebuie să verifice instrucțiunile locale.

Nota poate crește sau scădea după contestație

Lucrarea pentru care a fost depusă contestație este reevaluată, iar nota rezultată după această etapă devine definitivă.

Prin urmare, nota poate să crească, să rămână neschimbată sau să scadă în urma recorectării. Candidatul trebuie să ia în calcul acest lucru înainte de depunerea cererii.

Lucrările sunt evaluate prin platforma digitalizată. Acestea sunt scanate în centrul de examen și repartizate aleatoriu profesorilor evaluatori, care pot proveni din județe diferite.

Când se publică rezultatele finale la Bac 2026

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie.

Rezultatele finale ale primei sesiuni a Bacalaureatului 2026 vor fi publicate luni, 13 iulie. Acestea vor include toate modificările de note produse în urma contestațiilor.

Candidații care nu promovează prima sesiune se pot înscrie la sesiunea din august în perioada 14–21 iulie, inclusiv absolvenții care promovează examenele de corigență.

Probele scrise din a doua sesiune încep pe 10 august, iar primele rezultate sunt programate pentru 18 august. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august.