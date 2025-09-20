România participă în premieră cu probe de eADN și faună subterană la Joint Danube Survey 5

Echipa națională a campaniei Joint Danube Survey 5 (JDS5) a finalizat sâmbătă prelevarea probelor din apele subterane, marcând o etapă importantă în cea mai amplă acțiune de monitorizare a fluviului Dunărea de la nivel european. Activitatea este coordonată de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea – ICPDR.

„Pentru prima dată în România, pe lângă probele clasice de apă, au fost colectate și probe de faună subterană, sediment și ADN ambiental (eADN), cu scopul de a obține o imagine cât mai completă asupra biodiversității și calității apelor subterane. Prelevarea a fost realizată de Florentina Soare (coordonator echipă națională JDS5) și Mariana Olteanu (chimist, Serviciul Analiză și Coordonare Laboratoare – Apele Române la nivel național), cu sprijinul colegilor de la Laboratorul de Calitate a Apelor Giurgiu și Sistemul Hidrotehnic Giurgiu de la Apele Române Argeș-Vedea”, arată Apele Române, pe Facebook.

Conform sursei citate, această muncă științifică de teren este, în mare parte, dusă la bun sfârșit de specialiste dedicate (chimiști și biologi), femei care coordonează și implementează etape-cheie ale campaniei.

Joint Danube Survey (aflată în acest an la a 5 -a ediție) este cea mai amplă campanie internațională de monitorizare a Dunării, desfășurată o dată la 6 ani, cu participarea tuturor statelor riverane.