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Romprest, victorie în procesul cu Primăria Sectorului 1: a obținut anularea notificării privind închiderea contractului

Romprest a obținut, vineri, în instanță anularea notificării Primăriei Sectorului 1 cu privire la închiderea contractului la 30 iunie 2026.
Romprest, victorie în procesul cu Primăria Sectorului 1: a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
Laura Buciu
12 iun. 2026, 15:23, Social
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Instanța a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii.

„Respinge excepţia lipsei de interes. Respinge excepția inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate. Respinge excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti ca neîntemeiată. Admite acţiunea formulată de reclamanta Compania Romprest Service SA în contradictoriu cu Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”, se arată în minuta instanței.

Judecătorii au dispus anularea Notificării nr. SDD 183/26.02.2026.

Decizia este cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, recurs ce se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal.

Primăria Sectorului 1 s-a grăbit

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a declinat către instanță dosarul deschis în urma contestației formulate de Compania Romprest Service SA împotriva procedurii inițiate de Consiliul Local al Sectorului 1 pentru atribuirea unui contract de salubrizare prin negociere fără publicare prealabilă.

Deși contestația Romprest privind procedura pentru noul operator de salubrizare a fost trimisă de CNSC către instanță, Primăria Sectorului 1 a anunțat public, miercuri, că Blue Planet va prelua serviciul de la 1 iulie 2026.

De unde a început litigiul

Litigiul a intervenit în contextul disputelor privind continuitatea serviciului de salubrizare în Sectorul 1 după data de 30 iunie 2026. Administrația locală a susținut că actualul contract cu Romprest încetează la această dată și că este necesară contractarea unui operator de tranziție până la finalizarea unei proceduri definitive. Romprest contestă însă această interpretare și susține că nicio instanță nu a stabilit definitiv că actualul contract de salubrizare se încheie la 30 iunie 2026. Compania mai arată că, în lipsa unei soluții pe fond din partea CNSC și în condițiile în care procedura de negociere fără publicare prealabilă este supusă controlului judiciar, autoritatea locală nu ar putea semna un contract cu un nou operator până la pronunțarea instanței.

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