Romsilva anunță selecție pentru ocuparea funcției de director general provizoriu

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a anunțat luni că organizează o selecție pentru ocuparea funcției de director general provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni.

Consiliul de administrație al Regiei anunță declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcției de director general provizoriu.

Termenul de depunere a candidaturilor este 18 august, la ora 16.30.

„Mandatul provizoriu încetează de drept la data numirii directorului general în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023)”, anunță Regia.

Candidații trebuie să aibă studii superioare și o experiență de minimum 7 ani în funcții de conducere.