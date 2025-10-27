„Salteaua, perna, pilota și lenjeria de pat sunt esențiale pentru odihnă și sănătate!”. Sfaturile unui expert în produse destinate calității somnului

„În cei peste 20 de ani de când lucrez cu produse destinate calității somnului, am văzut de multe ori același scenariu: oamenii își schimbă rutina, renunță la ecrane seara, beau ceaiuri, fac exerciții de respirație, kinetoterapie — și totuși, dimineața se trezesc fără vlagă. În multe cazuri, problema e mai simplă decât pare: locul în care dorm. O saltea prea moale sau prea tare, o pernă care nu mai oferă susținere, materiale care nu lasă corpul să respire, o pilotă prea grea sau prea călduroasă. Corpul doarme, dar nu se odihnește și nu reușește să se relaxeze complet. Mediul de somn e fundația odihnei. Înainte de suplimente, aplicații sau ritualuri sofisticate, merită ca oamenii să se întrebe: „Spațiul în care dorm îmi sprijină corpul sau îl pune la muncă și noaptea?”, declară Marcela Moss, expert în produse dedicate calității somnului.

Marcela Moss a ajuns la 3 concluzii:

Salteaua potrivită este o investiție în sănătate și refacere.

Perna bună nu este doar confort, ci prevenție pentru tensiuni și dureri.

Lenjeria sau pilota potrivită pot face diferența între o noapte agitată și un somn profund.

Marcela Moss a detectat 6 motive pentru care salteaua veche ar trebui schimbată cu una nouă:

Te trezești cu dureri de spate, de gât. Tu te-ai schimbat, corpul tău se transformă și el cu trecerea timpului. Te odihnești mai bine când dormi altundeva. Salteaua ta este deformata sau a devenit zgomotoasă, neplăcută. Începi să te trezește peste noapte, aparent fără motiv. Salteaua ta de acum are mai mult de 7-10 ani.

Ce înseamnă salteaua perfectă pentru fiecare om?

Alegerea saltelei perfecte nu trebuie să se blocheze în preț, pentru că de ea depinde calitatea odihnei, deci a sănătății și a vieții. „Pe o saltea bună te poți odihni și 10 ani, ea nu-și pierde calitățile. Facem un calcul simplu: de exemplu, fiecare 100 de lei investiți în saltea, deci în calitatea vieții, înseamnă doar 0,027 de lei pe noapte, timp de 10 ani. Mulți spun că e cea mai înțeleaptă investiție!”.

La modul ideal, din cauza controverselor vehiculate pe acest subiect, demersul de căutare a saltelei de pat potrivite trebuie să înceapă cu un consultant cu expertiză de ani de zile pentru acest tip de produse.

„Mulți spun că o saltea tare e mai bună, alții vorbesc despre beneficiile unui somn pe o saltea mai moale. Eu, din experiența mea de 20 de ani, știu că salteaua cea mai bună este cea care se potrivește cel mai bine morfologiei si nevoilor fiecărei persoane, nu există variante general valabile. Pentru a alege cea mai bună variantă, e nevoie de un consultant care sa inteleagă nevoile fiecărui om și să-l ghideze în alegerea saltelei ideale pentru corpul și rutina lui de somn. După ani mulți de experiență, am înțeles că oamenii își aleg cel mai bine echipamentul de somn într-un ambient asemănător cu cel de acasă. Astfel că de curând, am creat un concept inovator, un showroom-boutique Salterra, care introduce clienții într-o atmosferă ce seamănă cu confortul dormitorului lor și unde este cel mai ușor să aleagă împreună cu un consultant cu experiență produsele perfecte pentru cel mai bun și odihnitor somn, care nu ține de numărul de ore dormite, ci de calitatea refacerii.”, subliniază Marcela Moss, specialist în produse destinate somnului.

Ce înseamnă perna PERFECTĂ pentru fiecare om?

Experții susțin că o pernă adaptată poziției de dormit va permite relaxarea mușchilor capului, cefei și umerilor, oferind beneficiul unui somn reparator. Astfel, prima regulă în alegerea unei perne potrivite este poziția de somn.

Marcela Moss sfătuiește:

Dacă dormi pe spate

Ai nevoie de o pernă mai subțire și molicioasă, astfel încât capul să nu se încline în față. Pernele din puf de gâscă, pernele în formă de săpun din spumă vascoelastică sau pernele din fibră sintetică sunt cele mai potrivite pentru această poziție de dormit.

Dacă dormi într-o parte

Ai nevoie de o pernă mai fermă pentru a umple distanța dintre ureche și partea exterioară a umărului. Pernele de lână, pernele din puf și pană de gâscă cu mult volum sau pernele din latex, memory foam sau cu watter-gel sunt o alegere potrivită pentru această poziție de dormit.

Dacă dormi pe burtă

Ai nevoie de o pernă foarte subțire, aproape plată. În această poziție, este de preferat să iei în considerare poziționarea unei perne sub abdomen, pentru a evita durerile din zona inferioară a spatelui – pernele moi din puf de gâscă sau din fibră sintetică fină sunt cele care asigură cel mai mult confort pentru această poziție de dormit.

De ce pilota și lenjeria de pat sunt ESENȚIALE în calitatea somnului?

Marcela Moss: “Pilota și lenjeria de pat alese cu grijă creează un cocon de relaxare!”

E foarte posibil ca oamenii să nu se gândească prea des la rolul și la importanța pilotei pentru un somn odihnitor. „Dar pilota e esențială! O pilotă bună și potrivită te împiedică să transpiri peste noapte, ține alergiile departe de tine și te răsfață cu senzații de moliciune și de “nici prea cald, nici prea frig”.”