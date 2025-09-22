Scandal într-un local din Brașov. Bărbatul imobilizat este liderul municipal al UDMR Brașov

Conform newsbv.ro, scandalul a avut loc la Zilele Maghiare de la Brașov. În cadrul unui eveniment organizat în curtea Liceului Teoretic „Áprily Lajos”, potrivit mai multor martori, Toró Tamás, președintele organizației municipale UDMR Brașov și principalul organizator al evenimentului, ar fi avut un comportament agresiv.

Acesta nu s-ar fi legitimat când au venit polițiștii. Mai mult, ar fi împins un polițist aflat în exercițiul funcțiunii. Ulteiror, Toró a fost imobilizat și reținut.

La fața locului s-au petrecut și alte acte de violență, vandalism și tulburare a liniștii publice.

Aceeași sursă susține că mai mulți membri ai comunității maghiare din Brașov au semnalat în repetate rânduri comportamentul abuziv și autoritar al Toró Tamás.

În martie a.c., Toró l-ar fi amenințat cu bătaia pe actualul președinte județean al UDMR Brașov.

Toró Tamás este, în prezent, unicul candidat pentru funcția de președinte județean al UDMR Brașov și ocupă deja poziția de reprezentant permanent al comunității maghiare în Consiliul Local Brașov.

IPJ Brașov a informat despre incident, susținând că a avut loc în jurul orei 01.30, în timpul unui eveniment unde muzica era redată la intensitate ridicată.

Potrivit IPJ Brașov, bărbatul a refuzat să se legitimeze și a devenit recalcitrant, motiv pentru care a fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a calma situația.

La fața locului a fost chemat și un echipaj medical, însă acesta a refuzat transportul la spital.

În final, bărbatul a fost amendat pentru tulburarea liniștii publice, refuz de legitimare și provocarea de scandal.