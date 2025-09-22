MAE, atenţionare de călătorie pentru Hong Kong: Un taifun va lovi regiunile în 23-25 septembrie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în regiunile administrative speciale Hong Kong şi Macao ale Republicii Populare Chineze că taifunul Ragasa, echivalentul unui uragan de categoria 5, a evoluat rapid în ultimele zile, putând atinge gradul 10 (pe o scară de la 1 la 10) la momentul aproprierii de Hong Kong şi Macao.

Potrivit datelor transmise de Centrul de Meteorologie din Hong Kong, în perioada 23-25 septembrie 2025 sunt aşteptate în Hong Kong şi Macao vânturi puternice, cu viteze cuprinse între 230 km/h şi 285 km/h, întreruperea alimentării cu apă curentă şi energie electrică pentru perioade de timp încă nedeterminate.

Aeroportul Internaţional Hong Kong ia în considerare posibilitatea suspendării zborurilor pentru o perioadă de 36 ore, începând de marţi, 23.09.2025, orele 18:00, până joi, 25.09.2025, orele 06:00.

Pentru asistenţă consulară, românii pot apela Consulatul General al României la Hong Kong: +852 2523.3817, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Hong Kong: +852 9613.7370.

MAE recomandă consultarea periodică a paginilor oficiale mae.ro şi ale misiunilor diplomatice din Honk Kong pentru informaţii actualizate.