O sută de ani de istorie a rețelei de transport. Barcelona deschide publicului, pentru prima dată în istorie, „stațiile fantomă” ale metroului

Ca parte a sărbătorilor centenare, TMB a deschis gratuit opt spații diferite, care sunt de obicei închise publicului, în lunile septembrie, octombrie și noiembrie.

Prima stație fantomă care se va deschide va fi Gaudí, construită în 1968, dar care nu a fost niciodată pusă în funcțiune. Tururile ghidate ale platformei vor permite vizitatorilor să afle despre 100 de ani de istorie a rețelei de transport, potrivit Independent.

A doua stație, Correos, a funcționat între 1934 și 1972.

Correos nu are un punct de acces din stradă. Acest lucru înseamnă că vizitatorii trebuie să meargă pe șine pentru a ajunge la stație atunci când metroul nu funcționează.

Pe lângă stațiile fantomă, vor putea fi vizitate și alte situri de patrimoniu din sistemul de metrou, inclusiv vechea scară în spirală Urquinaona și atelierul Santa Eulàlia, cel mai vechi din metrou, care a fost deschis în 1922.

ZAL, un alt atelier în care se află sistemele care permit funcționarea metroului, va fi de asemenea deschis, precum și substația electrică Mercat Nou, o clădire de inspirație renascentistă care prezintă artă catalană tradițională și modernă.

Sala simulatorului de conducere

Vizitatorii vor putea, de asemenea, să experimenteze cum este să fii șofer de metrou în sala simulatorului de conducere a centrului de control.

Xavier Flores, CEO al TMB, a declarat: „Sărbătorim 100 de ani de metrou alături de protagoniștii săi: profesioniștii metroului, care fac posibilă funcționarea serviciului în fiecare zi, și cetățenii Barcelonei.

„Din acest motiv, dorim să deschidem cele mai emblematice spații ale rețelei de metrou atât pentru cei care lucrează acolo, cât și pentru utilizatori”.

TMB oferă 5.033 de bilete gratuite pentru aceste situri istorice, iar înscrierile pentru aceste locuri sunt disponibile pe site-ul său web.

Primele vizite la aceste spații au început pe 13 septembrie, dar stațiile fantomă vor fi disponibile pentru vizite în mai multe zile din octombrie și noiembrie.