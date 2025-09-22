Sumîi a fost atacat de UAV-uri inamice

În jurul orei patru dimineața, dronele rusești au atacat Sumîi. Ca urmare a trei lovituri în cartierul Kovpakivskyi al orașului, au izbucnit incendii, facilitățile industriale și clădirea unei instituții de învățământ au fost avariate. O persoană a fost rănită.

Rusia a bombardat infrastructura civilă din Zaporojie: 2 persoane ucise, 2 rănite

În jurul orei cinci și jumătate dimineața, pe 22 septembrie, trupele ruse au lovit infrastructura civilă din Zaporojie, în urma cărora mașinile au fost distruse și avariate și au izbucnit incendii. Două persoane au fost ucise și două au fost rănite.

Incendiu la o substație electrică din regiunea Krasnodar Krai din Rusia, după un presupus atac cu drone

Incendii au izbucnit într-o substație electrică din orașul Staroderevyankovskaya din regiunea Krasnodar Krai din Rusia, în urma unui atac cu drone în noaptea de 22 septembrie, a afirmat administrația regională.

Resturile dronei căzute au provocat incendiul la substația situată în districtul Kanevskoy din regiune, au declarat autoritățile locale. Serviciile de urgență au fost trimise la fața locului și nu au fost raportate victime.

Oficialii ruși nu au dezvăluit amploarea pagubelor produse la instalație.

Dronele ucrainene au atacat o stațiune din Crimeea, situată în apropierea unor vile ale elitelor rusești, afirmă un reprezentant al Kremlinului

Dronele ucrainene au lovit stațiunea Foros din Crimeea ocupată de Rusia în seara zilei de 21 septembrie, provocând pagube și victime, potrivit lui Sergey Aksyonov, șeful guvernului de ocupație ilegal.

Foros este o stațiune situată pe coasta sudică a peninsulei Crimeea. Ținta presupusă, Sanatoriul Foros, este o stațiune de lux situată în apropierea a patru dachi rusești — case de vacanță ale elitei politice ruse