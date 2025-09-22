Noi atacuri ruseşti în Ucraina. Moscova: Trei morţi şi 10 răniţi în raidul asupra Belgorodului

Forţele ruseşti au vizat mai multe regiuni ucrainene în timpul nopţii.

Cel puţin cinci explozii au fost înregistrate în regiunea Zaporojie, provocând incendii şi distrugerea de vehicule. Ivan Fedorov, şeful administraţiei militare regionale, a confirmat că infrastructura şi instalaţiile industriale au fost avariate în atacuri, notează agenţia ANSA.

Regiunea Sumî a fost lovită cu drone, unde o persoană a fost rănită, iar alarma de raid aerian s-a declanşat şi în capitala Kiev din cauza atacurilor cu drone ruseşti.

Pe de altă parte, atacurile ucrainene asupra teritoriului rus au provocat şi ele victime. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a anunţat că trei persoane au murit şi alte 10 au fost rănite în raidurile ucrainene. Oficialul a precizat că districtele Krasnaya Yaruga şi Rakitnoye se confruntă cu „o situaţie dezastruoasă” în ultimele zile.

În Crimeea, peninsula anexată de Rusia, trei persoane au fost ucise şi 16 rănite într-un atac cu dronă ucraineană în zona oraşului Foros. Atacul a avariat o infirmerie şi o şcoală locală.

Ministerul Apărării din Moscova susţine că sistemele de apărare aeriană ruse au interceptat şi distrus 114 drone ucrainene peste noapte în mai multe regiuni ale Federaţiei Ruse.

Expertul militar Andrey Marochko, citând date de la Ministerul rus al Apărării, afirmă că forţele ucrainene au suferit pierderi de aproximativ 4.500 de soldaţi în ultima săptămână în zona Lugansk, o creştere faţă de săptămâna precedentă.