Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord privind coproducția de drone maritime 

Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord pentru producția comună de drone maritime ucrainene. Informația a fost transmisă sâmbătă, printr-un consilier de-ai președintelui Ucrainei.

Parteneriatul are ca scop dezvoltarea și fabricarea acestor sisteme navale fără pilot, pe baza experienței acumulate de Ucraina în timpul conflictului cu Rusia.

Autoritățile de la Kiev susțin că aceste drone au demonstrat că sunt foarte eficiente în lupta pe mare.

„Am demonstrat că USV-urile noastre (Vehicule de suprafață fără pilot) funcționează perfect împotriva navelor de război și submarinelor rusești. Acum vor ajuta Portugalia să apere Europa de pe mare”, a declarat Oleksandr Kamyshin pe platforma X.