Ucraina a lovit pentru prima dată două avioane amfibii în Crimeea ocupată

Potrivit anunțului făcut luni de serviciile de informații militare ucrainene (HUR), duminică, Unitatea „Fantomele” din cadrul HUR au efectuat atacul, fiind „primul atac asupra unui Be-12 din istorie”, precizând serviciul de informații.

Avionul Be-12 Chayka este un avion realizat pe model sovietic, antisubmarin, amfibiu și de patrulare, echipat cu sisteme de detectare și neutralizare.

În cadrul comunicatului, HUR a anunțat și eliminarea unui elicopter rusesc Mi-8. Duminică, serviciul a anunțat și distrugerea a trei elicoptere Mi-8 și a unei stații radar în Crimeea.

De la începutul Războiului din Ucraina, din februarie 2022, Crimeea, peninsula ocupată ilegal de Federația Rusă din 2014, a devenit o țintă frecventă pentru atacurile ucrainene asupra infrastructurii militare ruse.