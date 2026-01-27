Se lansează Super Liga Europeană de Șah, prima competiție de anvergură, susținută de o fundație din România

Uniunea Europeană de Șah (ECU) a anunțat, la începutul acestei săptămâni, lansarea European Chess Super League

Este vorba despre un concurs de top, care se adresează celor mai puternice cluburi de șah de pe continent.

Prima ediție a Super Ligii de Șah este programată pentru anul 2027 și va deveni a doua mare competiție continentală organizată sub egida ECU, după prestigioasa Cupă Europeană a Cluburilor.

Fond de premiere de 300.000 de euro

Noua Super Ligă Europeană de Șah va reuni opt cluburi de elită, care se vor lupta pentru un fond total de premiere de 300.000 de euro.

Din această sumă, 110.000 de euro vor reveni clubului campion.

Formatul competiției prevede participarea primelor patru cluburi clasate la European Chess Club Cup, alături de clubul cu cel mai mare rating, echipa organizatoare și două cluburi care vor primi wild card-uri acordate de ECU, inclusiv unor echipe din afara Europei.

Competiție susținută de o fundație din România – Fundația „Super”

Un element de noutate major îl reprezintă finanțarea competiției.

European Chess Super League va fi prima competiție de asemenea anvergură sprijinită de o fundație din România. Parteneriatul este asigurat de Fundația Super, consacrată pentru implicarea constantă în promovarea șahului de performanță.

„Promovarea șahului rămâne în centrul misiunii Fundației Super. Dincolo de susținerea constantă a circuitului Grand Chess Tour și a altor turnee de elită, suntem mândri să devenim parteneri ai Uniunii Europene de Șah prin lansarea European Chess Super League 2027, o competiție despre care credem că va inspira viitoarele generații de jucători din întreaga Europă”, a declarat Augusta Dragic, președinta Fundației Super.

Cine este Fundația „Super”

Fundația are o experiență solidă în domeniu. Aceasta este din 2019 sponsor și organizator al circuitului internațional Grand Chess Tour, fondat de Garry Kasparov și desfășurat anual în mai multe țări, printre care România, Polonia, Croația, Statele Unite ale Americii și, din 2024, Brazilia.

În ultimii șase ani, Fundația „Super” s-a implicat strategic în susținerea, dezvoltarea și popularizarea șahului în România și în Europa Centrală și de Est.

Un exemplu elocvent este performanța din 2025 a clubului SuperChess România, care a câștigat Cupa Europeană a Cluburilor desfășurată la Rodos, obținând șapte victorii din șapte meciuri și aducând pentru prima dată un trofeu continental major în palmaresul unui club românesc.

„Un pas îndrăzneț înainte pentru șahul european”

Președintele ECU, Zurab Azmaiparashvili, consideră că noua competiție va marca un moment important pentru șahul european.

„Super Liga Europeană de Șah reprezintă un pas îndrăzneț înainte pentru șahul european. Prin reunirea celor mai bune cluburi și jucători, stabilim noi standarde de excelență și vizibilitate pentru sportul nostru”, a declarat acesta.

Fondată în 1985, Uniunea Europeană de Șah este organismul de conducere al șahului european, reprezentând 54 de federații naționale și organizând anual peste 20 de competiții și evenimente majore. Lansarea European Chess Super League confirmă ambiția ECU de a consolida poziția șahului european pe scena sportului internațional.