Șefa Amnesty International cere Europei să nu-l mai „mulțumească” pe Trump

Agnes Callamard, secretara generală a Amnesty International, a cerut luni țărilor europene să nu-l mai „mulțumească” pe președintele american Donald Trump și să se opună altor „agresori” care, potrivit ei, vor să distrugă ordinea bazată pe reguli instaurată după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Avem nevoie de mult mai multă rezistență. Credibilitatea Europei este în joc.”, a declarat Agnes Callamard pentru AFP, într-un interviu acordat la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Comentariile sale au apărut pe fondul intensificării amenințărilor lui Trump de a prelua Groenlanda „într-un fel sau altul”, pe care le-a justificat ca fiind necesare pentru securitatea globală, scrie Kyiv Post.

Liderii germani și francezi au condamnat drept „șantaj” amenințările președintelui SUA de a aplica noi tarife vamale împotriva statelor care nu acceptă planurile sale.

Cancelarul german Friedrich Merz, care urma să se întâlnească cu Trump la Davos, a declarat că Europa vrea să „evite orice escaladare” a disputei.

Agnes Callamard a îndemnat guvernele să dea dovadă de „curaj” și să „spună nu”.

„Nu mai credeți că puteți face înțelegeri cu agresorii, nu mai credeți că puteți fi de acord cu regulile prădătorilor și să nu deveniți ei înșiși victimele lor”, a spus șefa Amnesty.

Ea a mai spus că tentativa SUA de a ocupa Groenlanda este doar cel mai recent semn că lumea se confruntă cu „distrugerea ordinii bazate pe reguli”.

Callamard a adăugat că „superputerile” globale și regionale par hotărâte să distrugă regulile stabilite după al Doilea Război Mondial.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, acum un an, acesta a luat „o serie de decizii care au dus la dispariția multor reguli din întreaga lume”, în timp ce Rusia „distruge sistemul prin agresiunea sa în Ucraina”, mai spune ea.

Șefa Amnesty a atras atenția că ordinea post-al Doilea Război Mondial „este distrusă și de Israel, care a ignorat complet dreptul internațional în genocidul său împotriva palestinienilor din Gaza”.

Amnesty și alte organizații pentru drepturi au acuzat repetat Israelul de genocid. Acuzația a fost mereu respinsă de guvernul israelian.

„Faptul că este acum distrusă fără niciun plan B, doar de dragul distrugerii regulilor, ar trebui să ne dea fiori tuturor”, a spus Agnes Callamard, spunând că alternativa este „căderea într-un abis”.