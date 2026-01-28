Șefa UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța, schimbată din funcție

„Confirm. Dr. Salim Camer a fost schimbată din funcția de medic-șef”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean Constanța, citată de Știri Constanța.

Schimbarea fostei șefe vine la mai puțin de trei luni după preluarea funcției. Aceasta funcția de coordonator în luna noiembrie 2025. Fosta șefă UPU SMURD a fost înlocuită de medicul Mihaela Radu.

La începutul lunii ianuarie, Rogobete a trimis Corpul de Control la Constanța, în urma scandalului referitor la scutirile de gardă, luate de medici pe motiv de boală, caz care a dus la analizarea reducerii timpului de gardă de la 24 la 12 ore.