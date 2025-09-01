Sezonul chiriilor bate la ușă: Orașul cu cele mai mari prețuri din România și costul chiriilor pe sectoare în Capitală 

În luna august, numărul de contactări (interacțiunile dintre chiriași și proprietari) a crescut cu 13% față de iulie, ceea ce indică un interes tot mai ridicat pentru locuințele de închiriat, odată cu intensificarea sezonului chiriilor. Prețurile medii ale chiriilor au fost cu 4% mai ridicate în luna august decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Comparativ cu luna iulie, acestea s-au menținut la un nivel similar, cu o creștere medie de 1%.
Evoluția prețurilor în țară
Cea mai mare creștere procentuală anuală s-a înregistrat în Timișoara (+10%).
În Sibiu, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel ca în perioada similară a anului trecut.
Cele mai mici chirii continuă să fie în:
- Arad – 360 euro/lună
- Craiova – 430 euro/lună
- Oradea – 430 euro/lună
Cele mai ridicate valori ale chiriilor rămân în:
- Sectorul 1 din București – 750 euro
- Sectorul 2 din București – 650 euro
- Cluj-Napoca – 630 euro
Evoluția chiriilor medii în București
În București, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut relativ constante de la o lună la alta, însă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut diferențele sunt semnificative.
- Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu cele mai ridicate prețuri la toate categoriile de apartamente.
- Cea mai mare creștere procentuală s-a înregistrat în Sectorul 2, la apartamentele cu trei camere (+18% față de august 2024), unde chiria medie a ajuns la 895 de euro (de la 760 de euro).
- În Sectorul 5, prețul mediu pentru apartamentele cu trei camere a scăzut cu 4%.
Prețuri în luna august:
Garsoniere:
- Sectorul 1 – 450 euro
- Sectoarele 3 și 6 – 400 euro
- Sectorul 5 – 350 euro
- Sectorul 4 – 380 euro
- Sectorul 2 – 390 euro
Apartamente cu două camere:
- Sectorul 1 – 690 euro
- Sectorul 2 – 613 euro
- Sectorul 5 – 600 euro
- Sectorul 4 – 520 euro
- Sectoarele 3 și 6 – 550 euro
- Apartamente cu trei camere:
Sectorul 1 – 1.100 euro (+10% față de anul anterior)
- Sectorul 2 – 895 euro
- Sectorul 3 – 699 euro
- Sectorul 4 – 650 euro
- Sectorul 5 – 650 euro
- Sectorul 6 – 600 euro
Prețurile medii ale chiriilor în orașele mari din țară (august 2025 vs. 2024)
Cluj-Napoca:
- Garsoniere – 440 euro (+10% față de anul trecut și față de luna anterioară)
- Apartamente cu două camere – 600 euro (stabil)
- Apartamente cu trei camere – 750 euro (+7% față de anul anterior)
Iași:
- Garsoniere – 370 euro (+8%)
- Apartamente cu două camere – 460 euro (+2%)
- Apartamente cu trei camere – 552 euro (+6%)
Brașov:
- Garsoniere – 380 euro (+9%)
- Apartamente cu două camere – 500 euro (stabil)
- Apartamente cu trei camere – 600 euro (-8% față de luna anterioară)
Constanța:
- Garsoniere – 333 euro (+3% față de anul trecut, +11% față de luna anterioară)
- Apartamente cu două camere – 500 euro (stabil)
- Apartamente cu trei camere – 750 euro (+13%)
Timișoara:
- Garsoniere – 300 euro (+7%)
- Apartamente cu două camere – 450 euro (+13%)
- Apartamente cu trei camere – 500 euro (stabil)
Sibiu:
- Garsoniere – 300 euro (stabil)
- Apartamente cu două camere – 400 euro (stabil)
- Apartamente cu trei camere – 500 euro (stabil)
Oradea:
- Garsoniere – 300 euro (+20%)
- Apartamente cu două camere – 420 euro (+5%)
- Apartamente cu trei camere – 503 euro (stabil)
Craiova:
- Garsoniere – 292 euro (-2%)
- Apartamente cu două camere – 400 euro (stabil)
- Apartamente cu trei camere – 550 euro (+10%)
Arad:
- Garsoniere – 230 euro (+6% față de anul anterior, +7% față de luna trecută)
- Apartamente cu două camere – 370 euro (+6%)
- Apartamente cu trei camere – 441 euro (-10%)