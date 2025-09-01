Sezonul chiriilor bate la ușă: Orașul cu cele mai mari prețuri din România și costul chiriilor pe sectoare în Capitală 

În luna august, numărul de contactări (interacțiunile dintre chiriași și proprietari) a crescut cu 13% față de iulie, ceea ce indică un interes tot mai ridicat pentru locuințele de închiriat, odată cu intensificarea sezonului chiriilor. Prețurile medii ale chiriilor au fost cu 4% mai ridicate în luna august decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Comparativ cu luna iulie, acestea s-au menținut la un nivel similar, cu o creștere medie de 1%.

Evoluția prețurilor în țară

Cea mai mare creștere procentuală anuală s-a înregistrat în Timișoara (+10%).

În Sibiu, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel ca în perioada similară a anului trecut.

Cele mai mici chirii continuă să fie în:

Arad – 360 euro/lună

Craiova – 430 euro/lună

Oradea – 430 euro/lună

Cele mai ridicate valori ale chiriilor rămân în:

Sectorul 1 din București – 750 euro

Sectorul 2 din București – 650 euro

Cluj-Napoca – 630 euro

Evoluția chiriilor medii în București

În București, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut relativ constante de la o lună la alta, însă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut diferențele sunt semnificative.

Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu cele mai ridicate prețuri la toate categoriile de apartamente.

de apartamente. Cea mai mare creștere procentuală s-a înregistrat în Sectorul 2, la apartamentele cu trei camere (+18% față de august 2024), unde chiria medie a ajuns la 895 de euro (de la 760 de euro).

apartamentele cu trei camere (+18% față de august 2024), (de la 760 de euro). În Sectorul 5, prețul mediu pentru apartamentele cu trei camere a scăzut cu 4%.

Prețuri în luna august:

Garsoniere:

Sectorul 1 – 450 euro

Sectoarele 3 și 6 – 400 euro

Sectorul 5 – 350 euro

Sectorul 4 – 380 euro

Sectorul 2 – 390 euro

Apartamente cu două camere:

Sectorul 1 – 690 euro

Sectorul 2 – 613 euro

Sectorul 5 – 600 euro

Sectorul 4 – 520 euro

Sectoarele 3 și 6 – 550 euro

Apartamente cu trei camere:

Sectorul 1 – 1.100 euro (+10% față de anul anterior)

Sectorul 2 – 895 euro

Sectorul 3 – 699 euro

Sectorul 4 – 650 euro

Sectorul 5 – 650 euro

Sectorul 6 – 600 euro

Prețurile medii ale chiriilor în orașele mari din țară (august 2025 vs. 2024)

Cluj-Napoca:

Garsoniere – 440 euro (+10% față de anul trecut și față de luna anterioară)

Apartamente cu două camere – 600 euro (stabil)

Apartamente cu trei camere – 750 euro (+7% față de anul anterior)

Iași:

Garsoniere – 370 euro (+8%)

Apartamente cu două camere – 460 euro (+2%)

Apartamente cu trei camere – 552 euro (+6%)

Brașov:

Garsoniere – 380 euro (+9%)

Apartamente cu două camere – 500 euro (stabil)

Apartamente cu trei camere – 600 euro (-8% față de luna anterioară)

Constanța:

Garsoniere – 333 euro (+3% față de anul trecut, +11% față de luna anterioară)

Apartamente cu două camere – 500 euro (stabil)

Apartamente cu trei camere – 750 euro (+13%)

Timișoara:

Garsoniere – 300 euro (+7%)

Apartamente cu două camere – 450 euro (+13%)

Apartamente cu trei camere – 500 euro (stabil)

Sibiu:

Garsoniere – 300 euro (stabil)

Apartamente cu două camere – 400 euro (stabil)

Apartamente cu trei camere – 500 euro (stabil)

Oradea:

Garsoniere – 300 euro (+20%)

Apartamente cu două camere – 420 euro (+5%)

Apartamente cu trei camere – 503 euro (stabil)

Craiova:

Garsoniere – 292 euro (-2%)

Apartamente cu două camere – 400 euro (stabil)

Apartamente cu trei camere – 550 euro (+10%)

Arad: