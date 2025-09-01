Prima pagină » Social » Sezonul chiriilor bate la ușă: Orașul cu cele mai mari prețuri din România și costul chiriilor pe sectoare în Capitală 

Capitala rămâne cea mai scumpă pentru chiriași, cu prețuri de până la 1.100 de euro pentru un apartament cu trei camere în Sectorul 1. Prețurile au crescut cu 20% în Oradea. Contactările dintre proprietari și chiriași au crescut cu 13% în august.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Pexels
Andreea TobiasPetru Mazilu
01 sept. 2025, 11:37, Economic

În luna august, numărul de contactări (interacțiunile dintre chiriași și proprietari) a crescut cu 13% față de iulie, ceea ce indică un interes tot mai ridicat pentru locuințele de închiriat, odată cu intensificarea sezonului chiriilor. Prețurile medii ale chiriilor au fost cu 4% mai ridicate în luna august decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Comparativ cu luna iulie, acestea s-au menținut la un nivel similar, cu o creștere medie de 1%.

Evoluția prețurilor în țară

Cea mai mare creștere procentuală anuală s-a înregistrat în Timișoara (+10%).
În Sibiu, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel ca în perioada similară a anului trecut.

Cele mai mici chirii continuă să fie în:

  • Arad – 360 euro/lună
  • Craiova – 430 euro/lună
  • Oradea – 430 euro/lună

Cele mai ridicate valori ale chiriilor rămân în:

  • Sectorul 1 din București – 750 euro
  • Sectorul 2 din București – 650 euro
  • Cluj-Napoca – 630 euro

Evoluția chiriilor medii în București

În București, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut relativ constante de la o lună la alta, însă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut diferențele sunt semnificative.

  • Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu cele mai ridicate prețuri la toate categoriile de apartamente.
  • Cea mai mare creștere procentuală s-a înregistrat în Sectorul 2, la apartamentele cu trei camere (+18% față de august 2024), unde chiria medie a ajuns la 895 de euro (de la 760 de euro).
  • În Sectorul 5, prețul mediu pentru apartamentele cu trei camere a scăzut cu 4%.

Prețuri în luna august:

Garsoniere:

  • Sectorul 1 – 450 euro
  • Sectoarele 3 și 6 – 400 euro
  • Sectorul 5 – 350 euro
  • Sectorul 4 – 380 euro
  • Sectorul 2 – 390 euro

Apartamente cu două camere:

  • Sectorul 1 – 690 euro
  • Sectorul 2 – 613 euro
  • Sectorul 5 – 600 euro
  • Sectorul 4 – 520 euro
  • Sectoarele 3 și 6 – 550 euro
  • Apartamente cu trei camere:

Sectorul 1 – 1.100 euro (+10% față de anul anterior)

  • Sectorul 2 – 895 euro
  • Sectorul 3 – 699 euro
  • Sectorul 4 – 650 euro
  • Sectorul 5 – 650 euro
  • Sectorul 6 – 600 euro

Prețurile medii ale chiriilor în orașele mari din țară (august 2025 vs. 2024)

Cluj-Napoca:

  • Garsoniere – 440 euro (+10% față de anul trecut și față de luna anterioară)
  • Apartamente cu două camere – 600 euro (stabil)
  • Apartamente cu trei camere – 750 euro (+7% față de anul anterior)

Iași:

  • Garsoniere – 370 euro (+8%)
  • Apartamente cu două camere – 460 euro (+2%)
  • Apartamente cu trei camere – 552 euro (+6%)

Brașov:

  • Garsoniere – 380 euro (+9%)
  • Apartamente cu două camere – 500 euro (stabil)
  • Apartamente cu trei camere – 600 euro (-8% față de luna anterioară)

Constanța:

  • Garsoniere – 333 euro (+3% față de anul trecut, +11% față de luna anterioară)
  • Apartamente cu două camere – 500 euro (stabil)
  • Apartamente cu trei camere – 750 euro (+13%)

Timișoara:

  • Garsoniere – 300 euro (+7%)
  • Apartamente cu două camere – 450 euro (+13%)
  • Apartamente cu trei camere – 500 euro (stabil)

Sibiu:

  • Garsoniere – 300 euro (stabil)
  • Apartamente cu două camere – 400 euro (stabil)
  • Apartamente cu trei camere – 500 euro (stabil)

Oradea:

  • Garsoniere – 300 euro (+20%)
  • Apartamente cu două camere – 420 euro (+5%)
  • Apartamente cu trei camere – 503 euro (stabil)

Craiova:

  • Garsoniere – 292 euro (-2%)
  • Apartamente cu două camere – 400 euro (stabil)
  • Apartamente cu trei camere – 550 euro (+10%)

Arad:

  • Garsoniere – 230 euro (+6% față de anul anterior, +7% față de luna trecută)
  • Apartamente cu două camere – 370 euro (+6%)
  • Apartamente cu trei camere – 441 euro (-10%)