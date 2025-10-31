Analiză Storia – Locuințele de închiriat din Sectorul 6 sunt cele mai căutate din București

Cele mai populare tipuri de locuințe din București, în primele nouă luni ale anului 2025

În București, cele mai căutate apartamente pentru închiriere și vânzare, în perioada ianuarie-septembrie 2025, au fost apartamentele cu două camere. Pe segmentul vânzărilor, pe primul loc în topul căutărilor se află apartamentele cu două camere (48%), urmate de apartamentele cu trei camere (34%) și abia apoi de garsoniere (18%). În schimb, pe segmentul închirierilor, apartamentele cu două camere (49%) s-au aflat în topul căutărilor și au fost urmate de garsoniere (35%) și de apartamentele cu trei camere (16%). De asemenea, Sectorul 6 a înregistrat cele mai multe căutări de apartamente pentru închiriere pe platforma Storia. Analiza pe tipurile de apartamente arată că, tot pe segmentul închirierilor, Sectorul 3 a înregistrat cele mai multe căutări pentru garsoniere, Sectorul 6 pentru apartamentele cu două camere, iar Sectorul 1 pentru cele cu trei camere.

