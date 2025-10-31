Prima pagină » Comunicate » Analiză Storia – Locuințele de închiriat din Sectorul 6 sunt cele mai căutate din București

Analiză Storia – Locuințele de închiriat din Sectorul 6 sunt cele mai căutate din București

În București, apartamentele cu două camere continuă să fie cele mai căutate, atât pe piața vânzărilor, cât și pe cea a închirierilor. În primele nouă luni ale anului 2025, prețul mediu pentru apartamentele noi s-a situat la 1.833 euro/mp, înregistrând o variație minoră, de doar 39 de euro față de anul anterior. Media este calculată pe baza prețurilor afișate în anunțuri, care, de regulă, nu includ TVA. În schimb, locuințele vechi au avut o creștere semnificativă: prețul mediu de vânzare a urcat la 2.207 euro/mp, față de 1.845 euro/mp în perioada similară din 2024 – o creștere de aproximativ 20%.
Analiză Storia - Locuințele de închiriat din Sectorul 6 sunt cele mai căutate din București
Mediafax
31 oct. 2025, 16:25, Comunicate

Cele mai populare tipuri de locuințe din București, în primele nouă luni ale anului 2025

În București, cele mai căutate apartamente pentru închiriere și vânzare, în perioada ianuarie-septembrie 2025, au fost apartamentele cu două camere. Pe segmentul vânzărilor, pe primul loc în topul căutărilor se află apartamentele cu două camere (48%), urmate de apartamentele cu trei camere (34%) și abia apoi de garsoniere (18%). În schimb, pe segmentul închirierilor, apartamentele cu două camere (49%) s-au aflat în topul căutărilor și au fost urmate de garsoniere (35%) și de apartamentele cu trei camere (16%). De asemenea, Sectorul 6 a înregistrat cele mai multe căutări de apartamente pentru închiriere pe platforma Storia. Analiza pe tipurile de apartamente arată că, tot pe segmentul închirierilor, Sectorul 3 a înregistrat cele mai multe căutări pentru garsoniere, Sectorul 6 pentru apartamentele cu două camere, iar Sectorul 1 pentru cele cu trei camere.

Citeşte comunicatul integral AICI