„Și noi purtăm tricoul negru” | Salvați Copiii, solidară cu protestul elevilor

„Dacă uniforma este răspunsul, atunci întrebarea este greșită”, transmite organizația într-o postare publicată pe rețelele de socializare, unde deplasează centrul atenției dinspre introducerea uniformei înspre problemele reale ale societății românești: sistemul deficitar de educație din țara noastră și sutele de mii de copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială.

„Ce se întâmplă cu cei 425.000 de copii aflați astăzi în afara sistemului de educație? Cum îi aducem înapoi la școală? Cum putem fi alături de cei 1,2 milioane de copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială?

Acestea sunt întrebările care ar trebui să stea în centrul oricărei discuții despre educație.

Pentru că sistemul de educație din România are alte priorități. Priorități reale”.

„Acestea sunt întrebările care ar trebui să stea în centrul oricărei discuții despre educație.

Pentru că sistemul de educație din România are alte priorități. Priorități reale”.

„Uniforma nu va rezolva analfabetismul funcțional și nici bullying-ul”

„Salvați Copiii” anunță că este solidară cu Consiliul Național al Elevilor și cu elevii din întreaga țară care se opun măsurii.

Organizația consideră că introducerea uniformei nu poate rezolva probleme precum analfabetismul funcțional sau bullying-ul și nu poate compensa lipsa de sprijin pentru profesori.

În același timp, „Salvați Copiii” atrage atenția asupra diferențelor dintre școlile din România, în special asupra decalajului dintre unitățile de învățământ din centrele urbane și cele din mediul rural.

„Purtarea unei uniforme nu va rezolva analfabetismul funcțional și nici bullying-ul. Nu va sprijini real profesorii și nici nu va reduce decalajul uriaș dintre o școală de centru și una dintr-un sat uitat de autorități”, transmite organizația.

„Un sistem care-și abandonează încet copiii”

Mesajul se încheie cu o critică la adresa modului în care este purtată dezbaterea despre uniforma școlară.

În opinia „Salvați Copiii”, până când problemele structurale ale educației nu sunt abordate, uniforma riscă să rămână doar o soluție de suprafață.

„Până începem să rezolvăm aceste probleme, uniforma rămâne doar un sticker aplicat peste un sistem care își abandonează, încet, copiii”, afirmă organizația.