Singurătatea poate crește riscul de deces din cauza cancerului

Un studiu recent avertizează că legăturile sociale pot avea un rol important în evoluția bolii oncologice.

Cercetătorii au demonstrat că pacienții cu cancer care trăiesc singuri sau se simt izolați social prezintă un risc mai ridicat de deces, din cauza cancerului, dar și din alte motive.

Cercetarea, publicată în revista BMJ Oncology medical journal, arată că persoanele singure au un risc cu 34% mai mare de deces din orice cauză și cu 11% mai mare de moarte din cauza cancerului.

Studiul a fost realizat de o echipă din Canada și s-a bazat pe date din 16 cercetări anterioare. Acestea au au inclus peste 1,6 milioane de oameni din Canada, Anglia, Finlanda, Franța, Irlanda, Japonia și Statele Unite.

„Aceste constatări sugerează împreună că singurătatea și izolarea socială pot influența rezultatele cancerului dincolo de factorii biologici tradiționali și cei legați de tratament”, au spus cercetătorii.

Izolarea socială și singurătatea nu sunt același lucru.

O persoană este izolată atunci când nu are legături sau contacte cu alții, iar o persoană singură este cea care se simte deconectată sau distantă de ceilalți.

Cercetătorii mai cred, de asemenea, că singurătatea poate declanșa stres, ce slăbește sistemul imunitar și provoacă inflamație, ceea ce poate agrava cancerul.

Boala poate afecta și sănătatea mintală. Pacienții pot avea stări de tristețe, pot simți că nimeni nu îi înțelege sau pot suferi de oboseală și probleme de concentrare cauzate de tratamentul lor.

Numărul cazurilor de cancer crește în toată lumea. Până în 2050, specialiștii se așteaptă ca noile cazuri să fie cu aproape 75% mai multe, mai ales în țările mai sărace, din cauza îmbătrânirii și creșterii populației.