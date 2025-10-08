Ultrasunetele pot trata cancerul fără bisturiu. O țară europeană a introdus deja tratamentul în sistemul public de sănătate

Folosite de mult timp doar pentru imagistica medicală, ultrasunetele au început să dezvăluie un potențial neașteptat: acela de a distruge tumori. Povestea acestei transformări a început în anii 2000, într-un laborator al Universității din Michigan, unde tânăra cercetătoare Zhen Xu, doctorandă la acea vreme, căuta o metodă de a elimina țesuturile bolnave fără bisturiu.

Testele cu ultrasunete de înaltă frecvență pe inimi de porc s-au transformat într-o descoperire revoluționară: „Am crezut că visez”, și-a amintit specialista, citată de BBC.

„O gaură s-a format în țesutul inimii în mai puțin de un minut. Nici nu-mi imaginam că sunetul ar putea avea un asemenea efect”, a explicat cercetătoartea chineză, profesor de inginerie biomedicală la Universitatea din Michigan în prezent. În acest fel s-a născut histotripsia, o tehnologie care folosește impulsuri de ultrasunete concentrate pentru a distruge mecanic tumorile, fără incizii și fără durere.

Regatul Unit, prima țară europeană care a aprobat tratamentul

Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) a aprobat histotripsia pentru tratamentul tumorilor hepatice, în octombrie 2023. Un an mai târziu, un studiu realizat de compania HistoSonics, care comercializează tehnologia, a arătat un succes tehnic în 95% dintre cazuri.

În iunie 2024, Regatul Unit a devenit prima țară europeană care a introdus tratamentul în sistemul public de sănătate (NHS), în cadrul unui program pilot pentru tehnologii inovatoare.

„Oamenii se gândesc la ultrasunete doar ca la o metodă de imagistică medicală. Dar cercetările arată că ele pot face mult mai mult: pot distruge tumori, pot încetini bolile metastatice și pot spori eficiența altor terapii”, a precizat Julie Earl, cercetătoare la Institutul Ramón y Cajal din Spania, recunoscut pentru studiile asupra biomarkerilor și terapiilor inovatoare împotriva cancerului.

Cum funcționează sunetul care vindecă

Dispozitivele de histotripsie trimit unde sonore extrem de concentrate într-o zonă minusculă, de doar câțiva milimetri – „cam cât vârful unui creion colorat”, a explicat cercetătoarea chineză Zhen Xu. Cu ajutorul unui braț robotic, transductorul este ghidat cu precizie peste zona afectată, direcționând energia acustică exact spre tumoare.

Undele ultrasonice sunt transmise în impulsuri foarte rapide, care generează microbule de aer în interiorul țesutului tumoral. Aceste microbule se dilată brusc, apoi colapsează într-o fracțiune de secundă, producând o forță mecanică suficient de puternică pentru a sfărâma celulele canceroase fără să afecteze țesuturile sănătoase din jur.

După procedură, organismul elimină în mod natural resturile celulare, iar pacienții pot pleca acasă în aceeași zi, fără incizii, durere sau perioade lungi de recuperare. Tratamentul durează între una și trei ore și este netoxic, precis și neinvaziv.

O alianță și mai promițătoare

O direcție promițătoare a cercetărilor este combinarea ultrasunetelor cu microbule injectate în sânge, care pot deschide temporar bariera hematoencefalică, permițând medicamentelor să ajungă la tumorile cerebrale.

„Partea neinvazivă este extraordinară, dar precizia cu care pot fi administrate medicamentele este cu adevărat unică”, a explicat profesorul universitar Richard Price, director adjunct al Centrului pentru Imunoterapie Oncologică prin Ultrasunete Focalizate de la Universitatea din Virginia.

Trezesc sistemul imunitar

Ultrasunetele pot, de asemenea, să crească efectul radioterapiei: „Dacă putem intensifica efectul radiațiilor, medicii vor putea folosi doze mai mici și vor reduce efectele secundare devastatoare”, a observat Deepa Sharma, cercetătoare la Centrul de Științe ale Sănătății Sunnybrook din Ontario, unde studiază utilizarea ultrasunetelor și a microbulelor în tratamentele oncologice.

În același timp, ultrasunetele par să stimuleze sistemul imunitar, făcând tumorile mai „vizibile” pentru celulele de apărare ale organismului. „Sfântul Graal ar fi ca, într-o zi, tratând o singură tumoră, sistemul imunitar să atace toate celulele canceroase din corp”, a explicat Price, subliniind potențialul uriaș al acestei descoperiri.

La un pas de a învinge cancerul fără durere

Deși rezultatele sunt încurajatoare, studiile sunt încă în stadii incipiente. Cercetătorii atrag atenția că este nevoie de date pe termen lung pentru a confirma siguranța și eficiența tratamentelor.

„Cancerul este groaznic”, spune Xu. „Dar ceea ce îl face și mai rău este tratamentul. Dacă putem elimina durerea și suferința fără să compromitem eficiența, am schimbat jocul”.

Departe de a fi un „leac miraculos”, histotripsia deschide drumul către o nouă etapă a medicinei neinvazive. Iar pentru pacienți, promisiunea unui tratament fără bisturiu este, poate, cea mai frumoasă veste dintre toate.