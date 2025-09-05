O „cască” cu ultrasunete ar putea trata boala Parkinson neinvaziv

O „cască” cu ultrasunete oferă noi modalități potențiale de tratare a afecțiunilor neurologice fără intervenții chirurgicale sau alte proceduri invazive, a arătat un studiu realizat la Universitatea Oxford.

Dispozitivul poate viza regiuni ale creierului de 1.000 de ori mai mici decât ultrasunetele și ar putea înlocui abordările existente, cum ar fi stimularea cerebrală profundă (DBS), în tratarea bolii Parkinson.

De asemenea, are potențial pentru afecțiuni precum depresia, sindromul Tourette, durerea cronică, Alzheimer și dependența.

Spre deosebire de DBS, care necesită o procedură extrem de invazivă în care electrozi sunt implantați adânc în creier pentru a emite impulsuri electrice, utilizarea ultrasunetelor trimite impulsuri mecanice în creier.

Un studiu publicat în Nature Communications introduce un sistem revoluționar care poate atinge regiuni ale creierului de 30 de ori mai mici decât puteau atinge dispozitivele anterioare cu ultrasunete cerebrale profunde.