Descoperire revoluționară! Bacterii care distrug cancerul fără să implice sistemul imunitar

Tratamentul, numit „AUN”, folosește două bacterii care lucrează împreună pentru a distruge tumorile. Prima bacterie, Proteus mirabilis, se găsește în mod natural în tumori. A doua, Rhodopseudomonas palustris, este o bacterie fotosintetică.

Împreună, cele două bacterii atacă și distrug celulele canceroase fără să apeleze la sistemul imunitar al pacientului.

Terapiile moderne împotriva cancerului, precum imunoterapia, depind de sistemul imunitar. Problema este că mulți pacienți au imunitatea slăbită din cauza chimioterapiei sau radioterapiei. Pentru ei, aceste tratamente nu funcționează.

Bacterii care distrug cancerul fără ajutorul sistemului imunitar

Noua terapie AUN rezolvă această problemă. Ea acționează eficient chiar și când sistemul imunitar este compromis.

Cele două bacterii lucrează în armonie. Ele vizează vasele de sânge ale tumorilor și celulele canceroase. În interiorul tumorii, bacteriile se transformă și devin mai puternice. Raportul dintre ele se schimbă automat pentru a maximiza efectul terapeutic.

Important este că tratamentul are puține efecte secundare. El nu provoacă sindromul de eliberare de citokine, o reacție imunitară periculoasă.

Japonia anunță o premieră mondială: Terapie bacteriană care atacă cancerul independent de imunitate

Echipa condusă de profesorul Eijiro Miyako de la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Japonia vrea să înceapă studii clinice în următorii șase ani.

Cercetătorii vorbesc despre o nouă eră

„Un nou capitol în terapia cancerului bazată pe bacterii – urmărită de peste 150 de ani – începe în sfârșit”, a declarat profesorul Miyako.

Descoperirea a fost publicată în revista Nature Biomedical Engineering și este citată de Science Daily.

Conceptul de terapie bacteriană împotriva cancerului datează din 1868, când medicul german Busch anunța că un pacient cu cancer infectat în mod deliberat cu bacterii a intrat ulterior în remisie. În 1893, dr. William Coley a dezvoltat această idee, elaborând tratamente pe bază de bacterii, deschizând calea pentru imunoterapii moderne, cum ar fi inhibitorii punctelor de control și terapiile cu celule CAR-T.

Deși aceste tratamente au transformat îngrijirea cancerului, ele au un dezavantaj major: depind în mare măsură de sistemul imunitar. Pentru pacienții a căror imunitate este slăbită de chimioterapie sau radioterapie, astfel de terapii adesea nu funcționează eficient.