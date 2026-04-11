Singurul mall deschis în ziua de Paște

AFI Cotroceni va fi una dintre puținele excepții din retailul modern în minivacanța de Paște, după ce centrul comercial a anunțat că va fi deschis și duminică, 12 aprilie, în intervalul 14:00 – 22:00.

În Capitală, tabloul general este însă diferit: cele mai multe centre comerciale au ales program redus în ajun și închiderea completă în prima zi de Paște.

Și Băneasa Shopping City merge pe același model, cu program 10:00 – 19:00 în Sâmbăta Mare, închidere în ziua de Paște și reluarea activității luni, 13 aprilie, între 10:00 și 22:00. Informații similare au fost publicate și pentru alte malluri mari din București, inclusiv ParkLake și Sun Plaza, unde programul este redus sâmbătă, iar duminică centrele comerciale rămân închise.

În țară, tendința este, în linii mari, aceeași: program redus în ajun, închidere în prima zi de Paște și reluarea activității de luni sau chiar de marți. La Cluj-Napoca, Iulius Mall și VIVO! urmează același tipar, cu program redus sâmbătă și închidere duminică, potrivit presei locale. La Iași, Palas a publicat un program special din care reiese că, pe 12 aprilie, o parte dintre cafenele și restaurante se deschid abia după prânz, în timp ce alte unități rămân închise, semn că activitatea de Paște se mută mai ales în zona de food și leisure, nu în retailul clasic.