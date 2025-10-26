Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale s-a încheiat

Slujba de sfințire a picturii a fost oficiată de patriarhii Bartolomeu și Daniel.

În cuvântul final, Patriarhul Daniel a mulțumit tuturor celor care au contribuit la construirea lăcașului de cult.

Preafericitul Părinte a solicitat în continuare ajutor pentru a finaliza „toate lucrările la Catedrala Națională, inclusiv pictura din pridvor care nu este terminată”, scrie Gândul.

La finalul ceremoniilor, Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu au ieșit din Catedrala Națională și au binecuvântat miile de credincioși care se află în curtea edificiului.