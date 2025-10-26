Prima pagină » Social » Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale s-a încheiat

Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale s-a încheiat

Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale s-a încheiat. Mii de crendincioși din întrega țară, dar și personalități, printre care președinții Nicușor Dan și Maia Sandu sau Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, au asistat la slujbă.
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale s-a încheiat
Cosmin Pirv
26 oct. 2025, 13:00, Social

Slujba de sfințire a picturii a fost oficiată de patriarhii Bartolomeu și Daniel.

În cuvântul final, Patriarhul Daniel a mulțumit tuturor celor care au contribuit la construirea lăcașului de cult.

Preafericitul Părinte a solicitat în continuare ajutor pentru a finaliza „toate lucrările la Catedrala Națională, inclusiv pictura din pridvor care nu este terminată”, scrie Gândul.

La finalul ceremoniilor, Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu au ieșit din Catedrala Națională și au binecuvântat miile de credincioși care se află în curtea edificiului.

Citește și