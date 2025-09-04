Prima pagină » Social » STB modifică traseele tramvaielor din cauza lucrărilor pe Theodor Pallady

STB modifică traseele tramvaielor din cauza lucrărilor pe Theodor Pallady

Începând cu 6 septembrie, STB modifică traseele a cinci linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare pe Bulevardul Theodor Pallady.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Andreea Tobias
04 sept. 2025, 16:05, Social

Lucrările fac parte din „Lotul 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan”.

Modificările includ: linia 19 va circula între „Calea Vitan” și „Zețarilor”, linia 27 între „Faur” și „Piața Unirii”, linia 49 între „Bd. Basarabia” și „Calea Vitan”, iar linia 640 între „Piața Sf. Vineri” și „M Republica”.

Linia 637 va fi complet suspendată.

Pentru a compensa, STB va introduce două linii navetă: linia 619 între „Autobaza Titan” și „Faur”, respectiv linia 627 între „Autobaza Titan” și „Dristorului”.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice noile trasee și să își planifice din timp deplasările.