Nouă linii de transport din Capitală, modificate sâmbătă, pentru desfășurarea unui eveniment sportiv

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București (TPBI) anunță că traseul a nouă linii de transport în comun din sectoarele 3 și 4 va fi modificat, pentru desfășurarea evenimentului sportiv „Be Healthy Fitness Festival”.