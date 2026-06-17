Studiu: 8 din 10 români consideră că nivelul taxelor este excesiv

81,7% dintre participanții la un studiu realizat de Centrul de Formare APSAP consideră că impozitarea din România este excesivă, în timp ce doar 11,2% au o opinie contrară, iar 7% nu au știut să răspundă.

Datele provin dintr-o cercetare desfășurată în perioada august 2025 – iunie 2026, la care au participat 3.308 persoane din toate regiunile țării, cursanți ai Centrului de Formare APSAP.

Doar 20,2% dintre respondenți consideră că politicile fiscale actuale ale României se îndreaptă într-o direcție bună. În schimb, 50,6% apreciază că direcția este greșită, iar 29,3% spun că nu pot identifica o direcție clară.

În ceea ce privește relația dintre stat și mediul privat, 71,9% dintre participanți afirmă că instituțiile statului nu încurajează mediul de afaceri și nu susțin dezvoltarea economică. Doar 12,3% consideră contrariul, iar 15,8% nu au putut evalua situația.

Studiul relevă și dificultăți financiare în rândul respondenților. Astfel, 39,1% spun că au fost nevoiți să folosească economiile strânse anterior în ultimele 12 luni, iar 15,1% afirmă că au rămas fără economii. Alți 18,4% spun că veniturile și cheltuielile s-au echilibrat, 22,5% au reușit să economisească puțin, iar 4,9% susțin că economisesc mai mult decât înainte.

Un sfert dintre respondenți câștigă între 5.000 și 7.000 de lei net lunar

Cea mai numeroasă categorie de venituri este reprezentată de persoanele care câștigă între 5.001 și 7.000 de lei net lunar, acestea reprezentând 25,1% din totalul respondenților. Alte 16,9% au venituri între 4.001 și 5.000 de lei, iar 15,1% între 7.001 și 9.000 de lei.

Referitor la combaterea economiei subterane, doar 5,6% dintre respondenți consideră că în ultimii doi ani s-au înregistrat progrese semnificative. Alți 29,6% văd unele progrese, însă lente. În schimb, 34,9% spun că situația a rămas aproximativ la fel, 21,1% consideră că economia la negru este încă foarte răspândită, iar 8,8% cred că fenomenul s-a accentuat.

Studiul a analizat și percepția asupra influenței Uniunii Europene asupra legislației și vieții cetățenilor. Astfel, 44,7% dintre respondenți consideră că modificările impuse sau recomandate de UE sunt benefice și contribuie la îmbunătățirea legislației și a vieții oamenilor. În schimb, 33,8% apreciază că unele măsuri sunt în defavoarea cetățenilor, 9% cred că legislația națională ar trebui să fie independentă de influența UE, iar 12,5% nu au o opinie clară.