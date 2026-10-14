Prima pagină » Social » Susținătorii lui Călin Georgescu continuă protestul la Arestul Central. Și-au amenajat o zonă cu mâncare și băuturi calde

Susținătorii lui Călin Georgescu continuă protestul la Arestul Central. Și-au amenajat o zonă cu mâncare și băuturi calde

Aproximativ 150 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat miercuri seară în fața Arestului Central din București, continuând manifestațiile începute după încarcerarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Sorin Grindeanu: Comasarea satelor sub 1.500 de locuitori. Lista celor 10 condiții puse de PSD Guvernului Niculescu
Sorin Grindeanu: Comasarea satelor sub 1.500 de locuitori. Lista celor 10 condiții puse de PSD Guvernului Niculescu
Grindeanu anunță decizia PSD: intră în Guvernul Niculescu. „Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii”
Grindeanu anunță decizia PSD: intră în Guvernul Niculescu. „Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii”
Momentul impactului din Pasajul Unirii a fost surprins de camerele de supraveghere
Momentul impactului din Pasajul Unirii a fost surprins de camerele de supraveghere
PNL va vota Guvernul Luca Niculescu, dar nu va intra într-o coaliție cu PSD. Ionel Bogdan: „Dorința noastră este să punem capăt crizei politice”
PNL va vota Guvernul Luca Niculescu, dar nu va intra într-o coaliție cu PSD. Ionel Bogdan: „Dorința noastră este să punem capăt crizei politice”
42 de percheziții într-un dosar anchetat de DIICOT în colaborare cu FBI. Mașini și obiecte de lux cumpărate din bani obținuți din infracțiuni comise în SUA
42 de percheziții într-un dosar anchetat de DIICOT în colaborare cu FBI. Mașini și obiecte de lux cumpărate din bani obținuți din infracțiuni comise în SUA
Oana Antipa
14 oct. 2026, 21:12, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pe spațiul verde din fața centrului de detenție sunt instalate în continuare 12 corturi.

Manifestanții și-au amenajat și o masă cu sandvișuri, cafea și ceai cald, pentru persoanele care participă la protest.

Aceștia scandează „Călin Georgescu este președinte” și alte mesaje de susținere.

Manifestația de miercuri continuă seria acțiunilor organizate în ultimele săptămâni în fața centrului de detenție din Capitală.

Video: Rareș Mustață

Manifestațiile au început după arestarea din 29 septembrie

Susținătorii lui Călin Georgescu se adună în fața centrului de detenție de la sfârșitul lunii septembrie.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat în arest preventiv pe 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT împotriva unei hotărâri anterioare a Tribunalului București, prin care fusese dispusă cercetarea acestuia sub control judiciar.

De atunci, în fața Arestului Central au fost organizate manifestații repetate ale susținătorilor săi.

Protestul de miercuri seară are loc la o zi după ce Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, hotărâre care nu este încă definitivă.

Video: Rareș Mustață

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu!” » Sportivul român, nevoit să dezmintă public
GSP.ro
Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare
Gandul
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Harta puterii PSD în Guvernul Niculescu. Gruparea sudului face legea. Ardealul și Moldova, puse la colț
Libertatea
Vezi des numărul 333? Ce mesaj ar putea transmite despre viața ta
CSID
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Promotor