Susținătorii lui Călin Georgescu continuă protestul la Arestul Central. Și-au amenajat o zonă cu mâncare și băuturi calde

Pe spațiul verde din fața centrului de detenție sunt instalate în continuare 12 corturi.

Manifestanții și-au amenajat și o masă cu sandvișuri, cafea și ceai cald, pentru persoanele care participă la protest.

Aceștia scandează „Călin Georgescu este președinte” și alte mesaje de susținere.

Manifestația de miercuri continuă seria acțiunilor organizate în ultimele săptămâni în fața centrului de detenție din Capitală.

Video: Rareș Mustață

Manifestațiile au început după arestarea din 29 septembrie

Susținătorii lui Călin Georgescu se adună în fața centrului de detenție de la sfârșitul lunii septembrie.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat în arest preventiv pe 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT împotriva unei hotărâri anterioare a Tribunalului București, prin care fusese dispusă cercetarea acestuia sub control judiciar.

De atunci, în fața Arestului Central au fost organizate manifestații repetate ale susținătorilor săi.

Protestul de miercuri seară are loc la o zi după ce Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, hotărâre care nu este încă definitivă.

Video: Rareș Mustață