Sute de oameni la Milano i-au adus un ultim omagiu lui Giorgio Armani, legenda modei italiene, care a murit la 91 de ani

O mulțime de oameni a așteptat sâmbătă la Milano la coadă pentru a vedea sicriul regretatului creator de modă Giorgio Armani, care a murit săptămâna aceasta la vârsta de 91 de ani. Printre cei îndoliați s-au numărat creatoarea de modă Donatella Versace și primarul orașului Milano, Giuseppe Sala.

Mii de persoane îndoliate i-au adus sâmbătă un omagiu legendei modei italiene Giorgio Armani, care a murit săptămâna aceasta la vârsta de 91 de ani , în timp ce sicriul său a fost expus publicului la Milano, potrivit France24.

Celebra creatoare de modă italiană, Donatella Versace s-a numărat printre cei care au defilat pe lângă sicriul închis al lui Armani.

Sute de oameni au stat la coadă pentru începerea proiecției publice de două zile la Teatro Armani, sediul minimalist, dar luxos, al companiei din Milano.

Printre primii îndoliați care au intrat pe ușă s-a numărat un grup numeros de angajați Armani, toți în haine de doliu negre și ochelari de soare negri.

Omagiile aduse lui Armani au venit din întreaga industrie a modei și chiar de la Hollywood , unde creațiile sale discrete, dar rafinat croite, au fost îndrăgite de vedetele de top.

Președintele Ferrari, John Elkann, s-a numărat și el printre persoanele îndoliate sâmbătă.

De-a lungul remarcabilei sale cariere, Armani a menținut controlul de sus până la jos asupra companiei sale, pe măsură ce aceasta a trecut de la modă la hoteluri de lux, cosmetice, accesorii și amenajări interioare. Când a murit, era unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere netă estimată la 11,8 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.

Compania nu a dezvăluit cauza morții lui Armani, dar ziarul italian Corriere della Sera a relatat sâmbătă că acesta suferea de insuficiență hepatică. El a fost spitalizat în iunie la Milano cu bronhopneumonie virală, conform sursei, ceea ce l-a slăbit, chiar dacă părea să se fi recuperat.

După ce a împlinit 91 de ani, pe 11 iulie, pe care a sărbătorit-o cu o mică petrecere în familie, problemele persistente cu ficatul au reapărut, potrivit Corriere della Sera.

A continuat să lucreze aproape până la sfârșit, finalizând ținutele pentru prezentarea care sărbătorește cea de-a 50-a aniversare a companiei la Săptămâna Modei de la Milano de la sfârșitul lunii – care va servi acum ca ultimul său rămas bun.