Val de omagii din întreaga lume după moartea lui Giorgio Armani

Moartea lui Giorgio Armani, considerat un pionier al eleganței discrete și al stilului care a definit o epocă, a adus numeroase reacții din partea lumii modei și a celebrităților internaționale.

Designerul american Ralph Lauren a declarat că a avut „cel mai profund respect și admirație” pentru Armani, pe care l-a descris drept un om care „a trăit cu multă umilință și iubire de viață, lăsând o moștenire eternă”.

Anna Wintour, șefa de conținut a Conde Nast, a subliniat forța viziunii lui Armani: „Înțelegea puterea, atitudinea și eleganța ca nimeni altcineva. Și a înțeles femeile… cum voiau să se îmbrace și ce mesaj voiau să transmită.”

Actorii Mira Sorvino, Jessica Chastain, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio și Morgan Freeman și-au exprimat și ei durerea.

Sorvino a povestit cum Armani i-a oferit prima rochie de festival la Veneția și i-a creat inclusiv rochia de nuntă, iar Chastain a amintit că la un show Armani din Paris l-a cunoscut pe soțul său.

Julia Roberts l-a numit simplu „Un prieten adevărat. O legendă”, iar DiCaprio l-a descris ca pe „o forță legendară care va continua să inspire generații”.

Din lumea modei, Donatella Versace a transmis că „lumea a pierdut un gigant”, în timp ce pilotul Ferrari Charles Leclerc, ambasador Armani, a spus că a fost „o mare onoare” să lucreze cu el.

Armani, a cărui carieră a traversat peste patru decenii, a redefinit eleganța modernă și a îmbinat moda cu filmul, sportul și arta. Moștenirea sa continuă să marcheze cultura și stilul internațional.