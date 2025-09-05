Prima pagină » Știri externe » Val de omagii din întreaga lume după moartea lui Giorgio Armani

Dispariția lui Giorgio Armani, unul dintre cei mai influenți creatori de modă din ultimele decenii, a stârnit un val de reacții emoționante din partea actorilor, designerilor și personalităților din întreaga lume, potrivit AP. Designerul italian a murit joi, la vârsta de 91 de ani.
Sursa foto: Letterio Pomara / GIACOMINOFOTO/ABACAPRESS.COM
Rareș Mustață
05 sept. 2025, 08:37, Știri externe

Moartea lui Giorgio Armani, considerat un pionier al eleganței discrete și al stilului care a definit o epocă, a adus numeroase reacții din partea lumii modei și a celebrităților internaționale.

Designerul american Ralph Lauren a declarat că a avut „cel mai profund respect și admirație” pentru Armani, pe care l-a descris drept un om care „a trăit cu multă umilință și iubire de viață, lăsând o moștenire eternă”.

Anna Wintour, șefa de conținut a Conde Nast, a subliniat forța viziunii lui Armani: „Înțelegea puterea, atitudinea și eleganța ca nimeni altcineva. Și a înțeles femeile… cum voiau să se îmbrace și ce mesaj voiau să transmită.”

Actorii Mira Sorvino, Jessica Chastain, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio și Morgan Freeman și-au exprimat și ei durerea.

Sorvino a povestit cum Armani i-a oferit prima rochie de festival la Veneția și i-a creat inclusiv rochia de nuntă, iar Chastain a amintit că la un show Armani din Paris l-a cunoscut pe soțul său.

Julia Roberts l-a numit simplu „Un prieten adevărat. O legendă”, iar DiCaprio l-a descris ca pe „o forță legendară care va continua să inspire generații”.

Din lumea modei, Donatella Versace a transmis că „lumea a pierdut un gigant”, în timp ce pilotul Ferrari Charles Leclerc, ambasador Armani, a spus că a fost „o mare onoare” să lucreze cu el.

Armani, a cărui carieră a traversat peste patru decenii, a redefinit eleganța modernă și a îmbinat moda cu filmul, sportul și arta. Moștenirea sa continuă să marcheze cultura și stilul internațional.