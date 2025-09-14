Prima pagină » Social » Tânăr reţinut după ce a vandalizat mai multe magazine şi autoturisme în Târgu Cărbuneşti

Un bărbat de 25 de ani din Târgu Cărbuneşti a fost reţinut de poliţie după ce, în stare de ebrietate a spart mai multe geamuri ale unor magazine şi a vandalizat mai multe maşini.
Radu Mocanu
14 sept. 2025, 13:30, Social

Potrivit IPJ Gorj, incidentul a avut loc joi seara când o femeie a apelat 112 pentru a anunţa actele de vandalism.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că tânărul a spart geamurile unui chioşc de panificaţie, a două magazine de unelte, dar şi geamurile de la uşile de acces în Piaţa Agroalimentară.

De asemenea, acesta a deteriorat oglinzile a două autoturisme parcate în apropiere.

În urma anchetei, poliţiştii au dispus continuarea urmăririi penale pentru distrugere şi tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore.