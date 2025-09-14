Tânăr reţinut după ce a vandalizat mai multe magazine şi autoturisme în Târgu Cărbuneşti

Potrivit IPJ Gorj, incidentul a avut loc joi seara când o femeie a apelat 112 pentru a anunţa actele de vandalism.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că tânărul a spart geamurile unui chioşc de panificaţie, a două magazine de unelte, dar şi geamurile de la uşile de acces în Piaţa Agroalimentară.

De asemenea, acesta a deteriorat oglinzile a două autoturisme parcate în apropiere.

În urma anchetei, poliţiştii au dispus continuarea urmăririi penale pentru distrugere şi tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore.