Prima pagină » Social » Tânără din Timișoara, înjunghiată la serviciu de fostul ei concubin

Tânără din Timișoara, înjunghiată la serviciu de fostul ei concubin

O tânără de 27 de ani din Timișoara ar fost înjunghiată, miercuri, de fostul ei concubin. Potrivit surselor din anchetă, tânăra se afla la serviciu în momentul atacului.
Tânără din Timișoara, înjunghiată la serviciu de fostul ei concubin
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
03 iun. 2026, 20:07, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„La data de 3 iunie 2026, în jurul orei 14:54, polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de un bărbat în incinta unei societăți comerciale”, potrivit IPJ Timiș.

Polițiștii au intervenit urgent la fața locului. Femeia, cu vârsta der 27 de ani ar fi fost înjunghiată de fostul ei concubin, un bărbat în vârstă de 49 de ani.

Tânăra a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

Fostul concubin a fost a fost imobilizat de un agent de pază al unui magazin din incinta Mall-ului. Agresorul a fost ulterior preluat de polițiști.

„În prezent, acesta se află în custodia poliției pentru efectuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun. În continuare, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului”, informează IPJ Timiș.

Potrivit surselor din anchetă, cei doi, care au avut în trecut o relație, nu mai țineau legătura.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
„Vreau să mă retrag din tenis acum!” » Conferința de presă șocantă a Arynei Sabalenka: „Am dat-o în bară!”
GSP.ro
Proteste violente în Regatul Unit. Britanicii au ieșit în stradă, după publicarea unor imagini cu un student înjunghiat și arestat „din greșeală“
Gandul
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
Cancan
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport
Volodimir Zelenski: „Sunt pregătit pentru negocieri directe cu Vladimir Putin, pentru a pune capăt acestui război”
Libertatea
Consumi cabanoși din comerț? Dragoș Pătraru a aflat din ce sunt făcuți, de fapt
CSID
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia