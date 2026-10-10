Tânăra dispărută din Capitală s-a reîntors în sânul familiei, după ce autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

Daria Maria Buzincă, tânăra care a fost dată dispărută de Poliție, a fost găsită , sâmbătă noapte, la după puțin peste o oră de când a fost emis mesajul RO-Alert.