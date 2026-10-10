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Tânăra dispărută din Capitală s-a reîntors în sânul familiei, după ce autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

Daria Maria Buzincă, tânăra care a fost dată dispărută de Poliție, a fost găsită , sâmbătă noapte, la după puțin peste o oră de când a fost emis mesajul RO-Alert.
Tânăra dispărută din Capitală s-a reîntors în sânul familiei, după ce autoritățile au emis un mesaj RO-Alert
Sursă foto: Poliția Română
Daiana Rob
10 oct. 2026, 11:19, Social
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UPDATE, ora 11:00 Fata a fost găsită

Potrivit Poliției, ea „nu a fost victima vreunei infracțiuni”.

„În urma activităților derulate, minora a fost găsită. Din primele verificări, nu a fost victima vreunei infracțiuni”, a transmis, sâmbătă noapte, Poliția Română.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Tânără din București, căutată la nivel național

Daria Maria Buzincă, o tânără de 15 ani, a dispărut din Sectorul 4 al Capitalei încă de joi. Autoritățile o caută.

Tânăra are o înălțime de 1,62 m, greutate 62 kg, păr lung, închis la culoare, ochi căprui, față rotundă.

Ca semn distinctiv, ea are o aluniță lângă ochiul drept.

A plecat joi, ziua de acasă. Purta o cămașă bleu, blugi albaștri. De atunci, este de negăsit.

Acum, tânăra este căutată la nivel național. Bucureștenii au primit și o avertizare RO-Alert.

„Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112”, transmite Poliția Română.

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