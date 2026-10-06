Final de cursă la Vâlcea: Bărbatul care a șocat România a ajuns pe mâna poliției

La data de 6 octombrie 2026, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internațional, pentru săvârșirea infracțiunii de omor.
Acesta a fost preluat de polițiștii români, în urma procedurilor derulate împreună cu autoritățile elvețiene.
Va fi condus în județul Vâlcea pentru procedurile judiciare și punerea în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său.
La data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat la Poliția din Saint Gallen, Elveția.
Cooperarea internațională a fost realizată prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Valentina, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-un geamantan aruncat în râul Olt, suferise lovituri violente înainte de deces.
Principalul suspect s-a predat în Elveția la scurt timp după ce victima a fost condusă pe ultimul drum.