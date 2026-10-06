Final de cursă la Vâlcea: Bărbatul care a șocat România a ajuns pe mâna poliției

La data de 6 octombrie 2026, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internațional, pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Acesta a fost preluat de polițiștii români, în urma procedurilor derulate împreună cu autoritățile elvețiene.

Va fi condus în județul Vâlcea pentru procedurile judiciare și punerea în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său.

La data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat la Poliția din Saint Gallen, Elveția.

Cooperarea internațională a fost realizată prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Relația de doar trei luni încheiată tragic

Valentina, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-un geamantan aruncat în râul Olt, suferise lovituri violente înainte de deces.

Principalul suspect s-a predat în Elveția la scurt timp după ce victima a fost condusă pe ultimul drum.