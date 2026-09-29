Vlad Băltățeanu s-a predat poliției din Elveția. Bărbatul care ar fi ucis-o cu sânge rece pe Valentina este în custodia poliției

„Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliția din Saint Gallen, Elveția”, informează IPJ Vâlcea.

Polițiștii elvețieni vor realiza procedurile legale pentru predarea către autoritățile române.

Trupul tinerei de 28 de ani a fost găsit într-o valiză, în 22 septembrie în zona barajului Ionești de pe râul Olt. Descoperirea macabră a fost făcută de niște pescari.

Valentina a suferit o moarte violentă, avea două lovituri la cap și 5 coaste rupte și a murit asfixiată.

Vlad Băltățeanu, cel care era iubitul ei, a fugit din țară.

Cazul a șocat opinia publică, fiind printre cele mai grave cazuri de acest gen, încă de la dispariția Elodiei Ghinescu, din 2007.

Moartea Valentinei a stârnit, pe rețelele sociale, sute de mesaje de conștientizare cu privire la abuz, violență domestică, dar și femicid.